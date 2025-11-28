Apple continue de peaufiner sa vision du smartphone pliable. Un brevet déposé récemment dévoile un dispositif innovant consistant en une couche chauffante intégrée à l’écran flexible afin d’éviter les dommages causés par les basses températures. Lorsqu’il fait froid en effet, les matériaux se rigidifient, rce qui rend le pliage plus risqué. Pour y répondre, la firme de Cupertino imagine une couche transparente chauffante capable de « réduire la rigidité et lisser les plis » avant l’ouverture ou la fermeture de l’appareil.

Un chauffage intégré directement dans la structure de l’écran

Le brevet décrit une couche conductrice insérée dans l’empilement de matériaux — verre ultrafin, polymères ou adhésifs optiques — , une couche qui peut chauffer rapidement la zone de pliure. Apple évoque plusieurs technologies possibles, comme l’oxyde d’indium-étain, des films d’argent ultraminces ou bien encore des réseaux métalliques quasiment invisibles. L’objectif est d’assurer une montée en température uniforme sans compromettre la transparence ou la finesse de l’écran.

Capteurs, verrouillage du pliage et gestion intelligente

Pour améliorer la fiabilité, le système s’appuie sur des capteurs de température et de contrainte. Si l’appareil détecte un froid trop intense ou une tension excessive dans la zone de pliure, il peut forcer un préchauffage et même empêcher temporairement l’ouverture. L’utilisateur serait alors averti par un message lui recommandant « d’attendre quelques instants » avant de manipuler à nouveau l’écran.

Cette approche ouvre la voie à des appareils toujours plus fins, plus résistants et capables de fonctionner sans risque dans les climats rigoureux. C’est aussi une manière d’annoncer, sans le dire, que les futurs produits pliables de la marque ne seront pas seulement élégants sur le papier, mais bel et bien conçus pour durer et résister dans toutes les situations.