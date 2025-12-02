Un projet de loi américain, baptisé App Store Accountability Act, pourrait bientôt obliger Apple et Google à vérifier l’âge de leurs utilisateurs, transférant ainsi une responsabilité légale qui incombe actuellement aux développeurs d’applications. Cette initiative législative, qui s’inscrit dans un mouvement plus large de protection des enfants en ligne, gagne du terrain aux États-Unis.

Apple bientôt obligé de vérifier l’âge de chaque utilisateur ?

Actuellement, chaque développeur d’application doit s’assurer que ses utilisateurs respectent les restrictions d’âge imposées, ce qui peut créer une situation complexe et potentiellement risquée pour la vie privée. Les utilisateurs sont en effet contraints de fournir des documents d’identité ou des selfies vidéo à une multitude d’établissements différents.

Le nouveau projet de loi propose une approche centralisée. Les boutiques d’applications comme l’App Store d’Apple et le Play Store de Google se chargeraient de vérifier une seule fois l’âge de l’utilisateur, puis transmettraient simplement une confirmation aux applications qui en ont besoin. Cette logique est déjà en place dans des États américains comme l’Utah et le Texas, et de nombreux autres envisagent de suivre cette voie. L’adoption d’une loi fédérale rendrait ce système obligatoire partout aux États-Unis.

Une mesure de « bon sens » pour ses défenseurs

Les promoteurs de l’App Store Accountability Act présentent ce changement comme une évidence. L’élu américain Gus Bilirakis, co-porteur du projet, qualifie la loi de « mesure de bon sens » auprès de The Verge. Son collègue John James souligne qu’elle ne fait que « soumettre les géants de la tech aux mêmes normes que les commerces de proximité », qui sont légalement tenus de vérifier l’âge pour la vente de tabac ou d’armes à feu.

Bien qu’Apple se soit jusqu’à présent opposée à l’idée, le consensus politique semble évoluer. Les avantages pour l’utilisateur sont :

Une seule vérification d’identité à effectuer

Une confiance accrue, en ne confiant ses données sensibles qu’à un acteur majeur comme Apple ou Google

Une expérience utilisateur améliorée, sans avoir à répéter le processus pour chaque nouvelle application téléchargée

À voir maintenant si la loi va réellement se mettre en place à l’échelle nationale aux États-Unis. Si c’est le cas, alors Apple et Google devront obligatoirement faire des changements.