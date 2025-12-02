Une affaire hors normes secoue le secteur de la téléphonie en Irlande : un homme d’affaires d’origine chinoise vient d’être condamné à sept ans et neuf mois de prison pour fraude et blanchiment d’argent. Aux commandes d’une chaîne de boutiques spécialisées, l’individu orchestrait un système élaboré fondé sur les « iPhone zombies », des appareils défectueux ou contrefaits en provenance de Chine, des appareils utilisés pour tromper les circuits légitimes de réparation et d’échange.

Un préjudice évalué à plus de 10 millions de livres

Selon les enquêteurs, les faux iPhone étaient échangés contre des modèles authentiques grâce à des manipulations ciblées, avant d’être expédiés à l’étranger pour revente. La valeur totale de l’opération dépasse les 10,2 millions de livres sterling (soit autant en euros), un montant colossal passé presque inaperçu en dehors du pays.

Des liens avec une organisation criminelle internationale

Le prévenu âgé de 43 ans et identifié comme Chengwen Guo, a reconnu les faits de vol et de blanchiment d’argent pour des activités menées en 2021 et 2022. Les autorités irlandaises le décrivent comme le « représentant local d’une organisation criminelle transnationale » chargée de coordonner la logistique du réseau et de gérer les flux de marchandises frauduleuses.

Lors de l’audience, le juge a souligné la détermination de l’accusé, estimant qu’il s’agissait d’« un homme très énergique » coupable d’un « comportement criminel d’une ampleur considérable ». Cette condamnation met en lumière l’essor de fraudes sophistiquées ciblant les chaînes de réparation officielles, un phénomène que les constructeurs et autorités tentent désespéramment de freiner.