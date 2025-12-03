Le régulateur en Allemagne examine actuellement les propositions d’Apple visant à modifier son dispositif App Tracking Transparency (ATT) pour répondre aux préoccupations en matière de concurrence pour les publicités. Apple veut ajuster le texte et la présentation des demandes de suivi pour apaiser les régulateurs, tout en tentant de conserver les acquis de confidentialité pour l’utilisateur, comme l’indique Reuters.

Une harmonisation des demandes de consentement

Pour répondre aux accusations de traitement préférentiel, Apple prévoit de mettre en place des pop-ups de consentement neutres. Cette mesure s’appliquera aussi bien à ses propres services qu’aux applications tierces. Le fabricant s’engage à aligner strictement la formulation, le contenu et la conception visuelle des messages d’alerte pour tous les acteurs.

En outre, il compte simplifier le processus de validation. L’objectif est de faciliter la tâche des développeurs souhaitant obtenir l’autorisation des utilisateurs pour le traitement des données liées à la publicité. L’Allemagne consulte actuellement les éditeurs, les médias et les régulateurs pour déterminer si ces ajustements compensent le manque d’accès aux données reproché par l’industrie.

Cette initiative fait suite à une enquête lancée par l’Allemagne en 2022, motivée par les plaintes du secteur publicitaire. En février 2025, l’Office fédéral de lutte contre les cartels a statué, à titre préliminaire, qu’Apple abusait de son pouvoir de marché.

Le régulateur estime que l’entreprise s’octroie des avantages indus par rapport à ses concurrents. Selon les autorités allemandes, les restrictions actuelles de l’ATT rendent « beaucoup plus difficile » pour les développeurs l’accès aux données utilisateurs, pourtant cruciales pour le ciblage publicitaire.

Un avenir incertain pour l’ATT en Europe

L’enjeu dépasse les simples ajustements techniques. En place depuis 2021, l’App Tracking Transparency permet aux possesseurs d’iPhone et d’iPad de bloquer le suivi de leur activité entre différentes applications, privant ainsi les courtiers de données de l’identifiant publicitaire sans permission expresse.

Face à la pression, Apple a déjà averti qu’un retrait pur et simple de la fonctionnalité était envisageable en Europe. L’entreprise a déclaré plus tôt : « Des efforts de lobbying intenses en Allemagne, en Italie et dans d’autres pays d’Europe pourraient nous contraindre à retirer cette fonctionnalité au détriment des consommateurs européens ».