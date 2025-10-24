Apple pourrait désactiver l’App Tracking Transparency (ATT) dans l’Union européenne, à savoir les notifications de suivi publicitaire des applications, en réponse aux pressions réglementaires croissantes. Dans une déclaration transmise à DPA International, le fabricant d’iPhone dénonce des « efforts de lobbying intenses en Allemagne, en Italie et dans d’autres pays européens » qui pourraient contraindre le retrait de cette fonction « au détriment des consommateurs européens ».

L’App Tracking Transparency permet aux propriétaires d’iPhone et d’iPad de contrôler le suivi de leur activité par les applications tierces. Déployée avec iOS 14.5, cette protection empêche les applications d’accéder à l’identifiant publicitaire de l’appareil sans autorisation explicite de l’utilisateur. Concrètement, les applications ne peuvent plus suivre les actions des utilisateurs sur leurs appareils ni exploiter ces données pour du ciblage publicitaire, à moins que ces derniers n’accordent expressément leur consentement.

Une cascade de sanctions en Europe depuis 2022

Les autorités européennes ont multiplié les procédures contre Apple concernant le système ATT. L’Allemagne a ouvert une enquête dès 2022, et en février 2025, l’Office fédéral des cartels allemand a conclu de manière préliminaire qu’Apple abusait de sa position sur le marché en s’accordant un traitement préférentiel, bien que la société affirme ne pas collecter de données depuis les applications tierces. Selon le régulateur allemand, les restrictions imposées par Apple rendent beaucoup plus difficile l’accès des annonceurs d’applications aux données utilisateur pertinentes pour la publicité.

La France a franchi un cap supplémentaire en mars en infligeant une amende de 150 millions d’euros à Apple. L’Autorité française de la concurrence reproche à l’entreprise de compliquer volontairement le processus de refus du suivi pour les utilisateurs et de désavantager injustement les développeurs tiers ainsi que les fournisseurs de publicité. L’Italie mène actuellement une enquête similaire, dont les conclusions sont attendues d’ici la fin de l’année.

L’opposition à l’App Tracking Transparency ne surprend guère les observateurs du secteur publicitaire. Facebook a mené une campagne agressive contre cette fonctionnalité avant son déploiement, positionnant Apple comme un adversaire des petites entreprises à travers plusieurs publicités pleine page dans la presse. Les courtiers en données et les annonceurs voient dans l’ATT une menace directe pour leur modèle économique basé sur le ciblage comportemental.

Quelles conséquences pour les utilisateurs européens d’iPhone

Apple affirme avoir proposé des solutions aux régulateurs européens, mais se heurte à des exigences complexes qui saperait l’efficacité de l’App Tracking Transparency. Le fabricant d’iPhone assure vouloir maintenir cette fonction pour les Européens et déclare qu’il « continuera d’exhorter les autorités compétentes en Allemagne, en Italie et dans toute l’Europe à permettre à Apple de continuer à fournir cet outil important de protection de la vie privée à nos utilisateurs ».

Si Apple met sa menace à exécution, les utilisateurs d’iPhone et d’iPad dans l’Union européenne perdraient un mécanisme de contrôle direct sur l’exploitation de leurs données personnelles par les applications tierces.