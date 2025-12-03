Le film To the Moon, une production Apple Originals avec Scarlett Johansson et Channing Tatum en vedettes, est sorti dans les salles le 12 juillet 2024 avant d’apparaitre dans le service de streaming d’Apple quelques semaines plus tard. Chronologie des médias oblige, le long métrage a en revanche évité l’Apple TV français, obligeant les abonnées à patienter pendant près d’un an 1/2.

Une si longue attente… ou pas

Le 10 décembre prochain, le film sera donc ENFIN disponible sur Apple TV, en France donc, ainsi que le signale la liste des films et séries à venir sur la plateforme. Le pitch, pour ceux qui auraient logiquement oublié de quoi il s’agit : « To the Moon est une comédie dramatique, mordante et élégante avec Scarlett Johansson et Channing Tatum, sur fond de lancement historique d’Apollo 11 par la NASA. Cette mission va faire des étincelles alors que Kelly Jones (Scarlett Johansson), engagée pour redorer l’image de la NASA, vient perturber la tâche déjà difficile du directeur de lancement, Cole Davis (Channing Tatum). Lorsque la Maison Blanche décide que l’échec n’est pas une option, Kelly Jones reçoit l’ordre de mettre en scène un faux alunissage comme plan de secours. Le compte à rebours est lancé. » To the Moon est réalisé par Greg Berlanti et dure 2h11 . Le coût de production est estimé à 100 millions de dollars.

Les Fraggles pour Noël

Outre cette sortie qu’on n’attendait plus vraiment, la plateforme accueillera vendredi 5 décembre La Première Neige de Fraggle Rock, un film de Noël dans lequel on retrouvera toute la joyeuse troupe des Fraggle. « Alors que les fêtes réservent leurs surprises et aventures inattendues, les Fraggles apprennent à apprécier chaque jour pour son caractère unique et magique, tel un flocon de neige ». Forcément, attendez vous à un bon paquet de chansons entrainantes.

Enfin, la plateforme propose dès maintenant un court métrage d’animation de 25 minutes, Joyeux Noël, Charlie Brown !, qu’il est possible de regarder même si on n’est pas abonné à Apple TV. « Découragé par l’excès de consommation entourant Noël, Charmlie Brown met en scène la pièce de théâtre de ses amis. Saura-t-il les faire jouer plutôt que danser, trouvera-t-il l’arbre parfait et découvrira-t-il le véritable sens de Noël ? » A noter que ce court métrage date de 1965.