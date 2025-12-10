Apple lève le voile sur la liste des applications et jeux iPhone qui ont été les plus téléchargés sur l’App Store tout au long de l’année 2025. On retrouve plusieurs catégories. Cela intervient juste après l’annonce des vainqueurs pour les App Store Awards.

Le classement sur l’App Store en France en 2025

Top 10 des applications iPhone gratuites les plus téléchargées

ChatGPT

Temu : Achats et Mode en Ligne

Google Chrome

Google

Threads

TikTok : Ça commence avec toi

WhatsApp Messenger

France Identité

Google Maps

Instagram

Top 10 des applications iPhone payantes les plus téléchargées

AnkiMobile Flashcards

Blitzer.de PRO

PeakFinder

Procreate Pocket

Fiches IDE

WeatherPro

Shadowrocket

Silence.app

WorkOutDoors

Monash FODMAP Diet

Top 10 des applications iPad gratuites les plus téléchargées

ChatGPT

Google Chrome

Canva: Graphisme, Photo, Vidéo

Goodnotes: AI Notes, Docs, PDF

YouTube

Amazon Prime Video

Netflix

Disney+

Microsoft Word

Microsoft Teams

Top 10 des applications iPad payantes les plus téléchargées

Procreate

Procreate Dreams

Nomad Sculpt

AnkiMobile Flashcards

Atlas d’anatomie humaine 2026

Feather: Draw in 3D

forScore

ToonSquid

Fiches IDE

iDoceo – Carnet de notes

Top 10 des jeux iPhone gratuits les plus téléchargés

Le JCC Pokémon Pocket

Block Blast!

Roblox

Last War:Survival

Township

Brawl Stars

Subway Surfers

Undercover : Jeu entre amis

Échecs – Jouer et apprendre

Clash Royale

Top 10 des jeux iPhone payants les plus téléchargés

Minecraft

Plague Inc.

Balatro

Devineuf: Jeu de Soirée Trivia

Geometry Dash

After Inc.

MONOPOLY

Animal Crossing: Pocket Camp C

Incredibox

Rovio Classics: Angry Birds

Top 10 des jeux iPad gratuits les plus téléchargés

Roblox

Perfect Tidy: Rangement

Le JCC Pokémon Pocket

Block Blast!

Tri des marchandises : Match 3

Brawl Stars

Mots Mêlés : Jeu de Mots

Magic Tiles 3: Jeux de Piano

Vita Mahjong

Township

Top 10 des jeux iPad payants les plus téléchargés

Minecraft

Balatro

Animal Crossing: Pocket Camp C

Stardew Valley

Plague Inc.

MONOPOLY

Geometry Dash

After Inc.

Rovio Classics: Angry Birds

Purple Place – Classic Games

Top 10 des jeux les plus populaires sur Apple Arcade