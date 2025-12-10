Apple dévoile les applications et jeux iPhone les plus téléchargés en 2025
Apple lève le voile sur la liste des applications et jeux iPhone qui ont été les plus téléchargés sur l’App Store tout au long de l’année 2025. On retrouve plusieurs catégories. Cela intervient juste après l’annonce des vainqueurs pour les App Store Awards.
Le classement sur l’App Store en France en 2025
Top 10 des applications iPhone gratuites les plus téléchargées
- ChatGPT
- Temu : Achats et Mode en Ligne
- Google Chrome
- Threads
- TikTok : Ça commence avec toi
- WhatsApp Messenger
- France Identité
- Google Maps
Top 10 des applications iPhone payantes les plus téléchargées
- AnkiMobile Flashcards
- Blitzer.de PRO
- PeakFinder
- Procreate Pocket
- Fiches IDE
- WeatherPro
- Shadowrocket
- Silence.app
- WorkOutDoors
- Monash FODMAP Diet
Top 10 des applications iPad gratuites les plus téléchargées
- ChatGPT
- Google Chrome
- Canva: Graphisme, Photo, Vidéo
- Goodnotes: AI Notes, Docs, PDF
- YouTube
- Amazon Prime Video
- Netflix
- Disney+
- Microsoft Word
- Microsoft Teams
Top 10 des applications iPad payantes les plus téléchargées
- Procreate
- Procreate Dreams
- Nomad Sculpt
- AnkiMobile Flashcards
- Atlas d’anatomie humaine 2026
- Feather: Draw in 3D
- forScore
- ToonSquid
- Fiches IDE
- iDoceo – Carnet de notes
Top 10 des jeux iPhone gratuits les plus téléchargés
- Le JCC Pokémon Pocket
- Block Blast!
- Roblox
- Last War:Survival
- Township
- Brawl Stars
- Subway Surfers
- Undercover : Jeu entre amis
- Échecs – Jouer et apprendre
- Clash Royale
Top 10 des jeux iPhone payants les plus téléchargés
- Minecraft
- Plague Inc.
- Balatro
- Devineuf: Jeu de Soirée Trivia
- Geometry Dash
- After Inc.
- MONOPOLY
- Animal Crossing: Pocket Camp C
- Incredibox
- Rovio Classics: Angry Birds
Top 10 des jeux iPad gratuits les plus téléchargés
- Roblox
- Perfect Tidy: Rangement
- Le JCC Pokémon Pocket
- Block Blast!
- Tri des marchandises : Match 3
- Brawl Stars
- Mots Mêlés : Jeu de Mots
- Magic Tiles 3: Jeux de Piano
- Vita Mahjong
- Township
Top 10 des jeux iPad payants les plus téléchargés
- Minecraft
- Balatro
- Animal Crossing: Pocket Camp C
- Stardew Valley
- Plague Inc.
- MONOPOLY
- Geometry Dash
- After Inc.
- Rovio Classics: Angry Birds
- Purple Place – Classic Games
Top 10 des jeux les plus populaires sur Apple Arcade
- Hello Kitty Island Adventure
- Balatro+
- NBA 2K25 Édition Arcade
- Snake.io+
- Cooking Mama: Cuisine!
- Disney Dreamlight Valley
- Sneaky Sasquatch
- Fruit Ninja Classic+
- Football Manager 26 Touch
- Angry Birds Reloaded