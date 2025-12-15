Le gouvernement britannique s’apprête à dévoiler une stratégie pour pousser Apple et Google à intégrer des systèmes de détection de nudité afin de bloquer ces contenus au niveau des iPhone et smartphones Android. Cette initiative, destinée à lutter contre les violences faites aux femmes, conditionnerait l’affichage de contenus sensibles à une vérification stricte de l’âge de l’utilisateur.

Un verrouillage biométrique pour filtrer les contenus

Selon les plans du Bureau de l’Intérieur (Home Office) dévoilés par le Financial Times, les systèmes d’exploitation devraient empêcher par défaut l’affichage de toute forme de nudité. Pour lever ce filtre, l’utilisateur serait contraint de prouver sa majorité via des contrôles biométriques ou une pièce d’identité. Cette proposition cible dans un premier temps les appareils mobiles, mais pourrait s’étendre ultérieurement aux ordinateurs.

Bien que les autorités aient envisagé de rendre ces contrôles obligatoires pour tous les appareils vendus au Royaume-Uni, elles ont pour l’instant écarté cette option radicale au profit d’une forte incitation auprès des constructeurs comme Apple. Les détails officiels de ce projet doivent être présentés dans les prochains jours.

Cette demande marque une rupture avec les dispositifs existants. Si Apple propose déjà ses outils « Sécurité des communications » détectant les photos nues dans Messages ou AirDrop, les adolescents conservent la possibilité d’ignorer l’alerte pour voir l’image. De son côté, Google intègre des avertissements de contenu sensible sur Android le système Family Link, mais aucune des deux entreprises n’offre actuellement un blocage systémique s’étendant aux applications tierces comme WhatsApp.

Des inquiétudes sur la vie privée et la faisabilité technique

L’idée que les systèmes d’exploitation scrutent les photos et les contenus consultés dans toutes les applications va soulever de vives critiques. Les défenseurs des libertés civiles et de la vie privée risquent de s’opposer fermement à ce qui s’apparente à une surveillance généralisée, même si l’analyse s’effectue en local sur l’iPhone ou le smartphone Android.

L’efficacité réelle d’une telle mesure reste également sujette à caution. La récente mise en place de vérifications d’âge pour les sites pornographiques, issue de l’Online Safety Act, a montré ses limites : de nombreux utilisateurs contournent déjà les restrictions grâce à des VPN ou de fausses photos. C’est également le cas en France.