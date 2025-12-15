De nouvelles révélations techniques partagées par le leaker Digital Chat Station sur Weibo dévoilent les contours du premier iPhone pliable d’Apple. L’iPhone Fold privilégierait un châssis ultra-fin, imposant des choix matériels radicaux comme l’abandon de la reconnaissance faciale avec Face ID au profit du capteur d’empreintes Touch ID.

Un design ultra-fin sacrifiant Face ID

Apple développerait son iPhone Fold décrit comme un « large pliable », adoptant un format livre à orientation horizontale avec un grand écran interne. La priorité absolue donnée à la finesse du châssis dicterait plusieurs décisions de design majeures. La plus notable concerne la méthode d’authentification : Apple opterait pour le capteur d’empreintes Touch ID monté sur la tranche.

Apple aurait ainsi choisi d’exclure les composants matériels nécessaires à Face ID ou aux capteurs d’empreintes ultrasoniques sous l’écran. Ces composants occuperaient un volume interne trop important, ce qui compliquerait les efforts d’amincissement du smartphone.

De son côté, l’ingénierie de la charnière ferait l’objet d’un soin particulier de la part d’Apple. Le composant est qualifié de « très solide », répondant à des normes élevées. Bien que les détails techniques manquent, cela correspond aux attentes selon lesquelles Apple met l’accent sur la durabilité du mécanisme et la réduction de la pliure visible.

Des écrans sans encoche et de nouveaux capteurs photo

Le prototype actuel embarquerait un écran interne de 7,58 pouces doté d’une caméra sous la dalle (UPC). Cette technologie élimine ainsi toute découpe visible lorsque la caméra n’est pas sollicitée.

Pour l’extérieur, la fuite évoque une dalle de 5,25 pouces intégrant une caméra avec un poinçon via un design HIAA (Hole-In-Active-Area) pour minimiser l’espace inactif autour du trou. L’avenir de la Dynamic Island sur ces deux écrans reste pour l’instant indéterminé.

Le capteur photo à l’arrière comprendrait un double système de 48 mégapixels. Ces capteurs sont décrits comme ayant une « grande base », suggérant une taille physique de capteur supérieure à ce que la simple définition en pixels laisserait supposer.

Le leaker ajoute que ce lancement devrait revigorer le segment des smartphones pliables l’année prochaine, précisant que Samsung évalue également un nouveau modèle au format large. Cela confirme ce qui a été récemment dit.