Apple a proposé iOS 26.2 au téléchargement avec plusieurs nouveautés et il se trouve que la mise à jour se veut également importante en Australie. En effet, elle rétablit la possibilité d’effectuer des appels aux secours avec l’iPhone 12 en appelant le 000.

iOS 26.2 est une mise à jour importante en Australie

Dans une fiche d’assistance sur son site, Apple indique :

Les opérateurs de réseaux mobiles australiens continuent d’améliorer la prise en charge des appels d’urgence sur leurs réseaux. Cette initiative fait suite à des incidents antérieurs, notamment une défaillance technique qui a empêché certains téléphones mobiles plus anciens de passer des appels d’urgence (triple zéros). Cela a eu des répercussions sur certains Australiens vivant dans des zones régionales qui ont tenté de passer un appel d’urgence alors que leur réseau mobile principal était indisponible, même si un réseau alternatif était disponible et aurait dû permettre de connecter l’appel. Les opérateurs mobiles prennent des mesures pour atténuer les problèmes futurs. Dans le cas rare où ces circonstances exceptionnelles affectant les réseaux des opérateurs mobiles se reproduiraient, certains téléphones mobiles plus anciens pourraient encore rencontrer le même problème pour joindre les services d’urgence via un autre réseau disponible.

Il se trouve que ce problème a notamment concerné Samsung. Un Australien est mort parce que son smartphone Galaxy n’a pas pu effectuer un appel aux secours. Une mise à jour logicielle était nécessaire et l’homme ne l’avait pas installée sur son appareil. Un autre cas similaire a également été d’actualité.

Dans le cas d’Apple, iOS 26.2 vient corriger le tir sur l’iPhone 12 en Australie. En revanche, les autres modèles ne sont pas concernés par ce problème. Les Australiens n’ont qu’à se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour télécharger la nouvelle version.

On notera qu’Apple ne pense pas à tous ceux qui veulent rester sur iOS 18. Ces personnes doivent installer iOS 26 et plus précisément iOS 26.2 pour avoir le correctif. En France, l’iPhone 12 a aussi fait parler de lui pour des problèmes avec dépassement d’ondes (DAS). Mais c’est maintenant réglé.