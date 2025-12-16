OpenAI s’apprête à enrichir son écosystème avec l’arrivée prochaine d’Apple Music au sein de ChatGPT. Cette intégration permettra aux utilisateurs de générer des playlists et de retrouver des morceaux oubliés grâce à de simples commandes conversationnelles.

Apple Music va arriver sur ChatGPT

L’annonce a été faite par Fidji Simo, responsable des applications chez OpenAI, confirmant qu’Apple Music figure parmi les nouveaux partenaires stratégiques de ChatGPT. Bien que le service ne soit pas encore actif, son fonctionnement devrait calquer celui de Spotify, déjà disponible depuis octobre.

Concrètement, l’utilisateur pourra solliciter le chatbot IA avec des instructions naturelles. En débutant un message par le nom de l’application (exemple : « Apple Music, crée une playlist pour ma soirée d’anniversaire »), ChatGPT activera automatiquement le service pour exécuter la demande en s’appuyant sur le contexte de la conversation.

Au-delà de la simple compilation de titres, l’usage des grands modèles de langage (LLM) ouvre des perspectives intéressantes pour la recherche avancée. L’IA pourrait identifier des chansons dont l’utilisateur ne se rappelle que partiellement, palliant les limites des moteurs de recherche classiques.

D’autres applications vont être disponibles

Cette nouveauté s’inscrit dans une vague plus large d’expansion pour ChatGPT. Après une première série de partenariats incluant Canva, Expedia ou Zillow, un nouveau répertoire d’applications va voir le jour. Outre le service de streaming musical d’Apple, cette liste comprendra des acteurs majeurs comme Salesforce, OpenTable, Airtable, Replit, Clay, Lovable et Adobe.

La mention d’Adobe est particulièrement notable, l’éditeur venant tout juste de lancer ses modules Photoshop, Express et Acrobat sur ChatGPT, avec la promesse de nouvelles capacités à venir. Cette accélération suggère que le kit de développement (Apps SDK), jusqu’ici en version test, est sur le point d’être finalisé, permettant à davantage de développeurs de soumettre leurs propres intégrations pour examen.

Dans le même temps, OpenAI a annoncé aujourd’hui GPT Image 1.5, son nouveau modèle pour générer des images par IA.