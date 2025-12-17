Le calendrier de séries se remplit à toute vitesse. Apple TV vient en effet de dater une nouvelle série de comédie dramatique, Margo a des problèmes d’argent, avec Elle Faning en vedette. La série sera disponible le 15 avril 2026 sur la plateforme de streaming d’Apple. Basée sur l’ouvrage éponyme de Rufi Thorpe et Ada Arduini, Margo a des problèmes d’argent aligne un casting 5 étoiles, car outre Elle Fanning dans le rôle principal (celui de Margo), le cast comprend aussi Michelle Pfeiffer (Shyanne, la mère de Margo), Nick Offerman (Jinx, le père de Margo), Nicole Kidman (Lace) ou bien encore Greg Kinear (Kenny).

Une distribution prestigieuse

Les femmes sont particulièrement à l’honneur ici sachant que Michelle Pfeiffer, Nicole Kidman, Dakota Fanning et Elle Fanning sont toutes les quatre productrices déléguées sur la série. C’est en revanche un homme, David E. Kelly, qui est le showrunner de la série. Le pitch : « Margo Millet (Elle Fanning), fille d’une serveuse de Hooters et d’un ex-catcheur professionnel, a toujours su qu’elle devrait se débrouiller seule. Elle s’inscrit dans un collège communautaire local et ne sait toujours pas comment elle pourra gagner sa vie. Alors qu’elle cherche encore sa voie, Margo finit par avoir une liaison avec son professeur d’anglais, une liaison brève mais suffisante pour que la jeune femme tombe enceinte. Malgré sa situation personnelle compliquée, elle décide tout de même de garder le bébé, par naïveté et parce qu’elle pense que quelque chose de plus grand l’attend.

À vingt ans, Margo se retrouve donc seule avec un bébé, sans emploi et au bord de l’expulsion. Et évidemment elle a urgemment besoin d’argent rapidement. Quand son père éloigné, Jinx, se présente à sa porte et demande à emménager avec elle, Margo accepte en échange d’une aide pour la garde de l’enfant. Margo commence alors à élaborer un plan : elle va lancer un compte OnlyFans, et s’appuiera sur les conseils de Jinx issus du monde du catch (Par exemple, comment créer un personnage captivant et faire en sorte que votre public tombe amoureux de vous). Serait-ce la solution ? »

A24 aux commandes

Le projet est chapeauté par la boite de production A24, ce qui est en général un énorme gage de qualité. Apple TV tiendrait-il là son prochain « banger » ? C’est encore un peu tôt pour le dire, mais le cast de prestige aura sans doute de quoi accrocher le spectateur.

Les deux premiers épisodes de Margo a des problèmes d’argent seront disponible sur Apple TV le 15 avril prochain. Les épisodes suivant seront diffusés chaque mercredi pour un total de 10 épisodes.