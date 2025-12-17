Une fois n’est pas coutume, Apple a vraiment amélioré la réparabilité d’un de ses modèles d’ordinateurs portables. Le constructeur annonce que le MacBook Pro 14 pouces équipé de la puce M5 bénéficie désormais d’un design facilitant le remplacement de la batterie. Cette évolution s’inscrit dans un contexte de pression réglementaire accrue et de demandes répétées des utilisateurs en faveur de produits plus durables… et donc plus facilement réparables.

Une batterie accessible sans démontage complexe

Contrairement aux générations précédentes de MacBook Pro, il n’est plus nécessaire de retirer le trackpad pour accéder à la batterie. Apple a ajouté la pièce au catalogue de son programme Self Service Repair et publié un guide détaillé pour accompagner les utilisateurs. L’opération repose sur des étapes relativement classiques : ouverture du châssis arrière, décharge de la batterie, retrait des bandes adhésives et installation du nouveau module. Simple, carré.

Un processus encadré, mais encore exigeant

Apple rappelle toutefois que cette procédure s’adresse à des personnes relativement expérimentées. Le guide officiel compte plus de quarante étapes entre le démontage et le remontage, même si l’absence de composants à retirer en amont réduit considérablement la complexité globale de la procédure.

Un choix entre autonomie et tranquillité d’esprit

La batterie est proposée à un peu plus de 200 euros, avec un crédit de reprise pour l’ancien modèle. En comparaison, un remplacement via le service officiel Apple est estimé à 249 euros (voire gratuit avec AppleCare+). Le programme Self Service Repair ouvre néanmoins de nouvelles perspectives, notamment pour les ateliers indépendants et les utilisateurs éloignés d’un centre agréé.