Les fans de la belle Lara seront sans doute aux anges : Feral Interactive a en effet officialisé la sortie de Tomb Raider sur Android et iOS le 12 février 2026, au prix de 21,99 euros. Il s’agit du premier épisode moderne de la licence, initialement pensé pour consoles et PC, à être porté intégralement sur smartphones et tablettes.

Les origines de Lara Croft, sans compromis

Ce premier volet de la « Trilogie des survivants », intitulé sobrement Tomb Raider et datant de 2013, retrace la naissance de l’iconique aventurière. Naufragée sur l’île hostile de Yamatai lors de sa toute première expédition, la jeune Lara Croft doit apprendre à survivre, affronter des ennemis implacables et percer les secrets d’un territoire aussi fascinant que dangereux, le tout dans un univers finalement assez proche de celui des premiers jeux de la franchise. La version mobile proposera l’intégralité du scénario original, avec ses énigmes plus ou moins exigeantes, ses phases d’exploration et ses combats intenses, tout en restant fidèle à l’expérience console/PC.

Une adaptation mobile ambitieuse

Feral Interactive promet une édition particulièrement complète. Les joueurs bénéficieront ainsi de l’ensemble des compétences, armes et équipements de Lara, ainsi que de 12 contenus téléchargeables inclus gratuitement, DLCs qui apportent de nouvelles tenues, des améliorations et un tombeau de défi supplémentaire.

Conçu pour s’adapter à un large éventail d’appareils, Tomb Raider sur mobile intègre une interface tactile entièrement personnalisable, la compatibilité avec les manettes, ainsi que le support du clavier et de la souris sur iPadOS et Android. La visée gyroscopique est également de la partie sur les appareils compatibles.

En plus de graphisme de niveau AAA (sur mobile du moins), des options permettront en plus de de privilégier la fluidité ou la qualité visuelle, sachant que les performances d’affichage sont annoncées comme exemplaires,