X, ex-Twitter, poursuit son désengagement de l’écosystème macOS. Après avoir supprimé son application native pour Mac l’an dernier, les utilisateurs de Mac équipés de puces Apple Silicon pouvaient encore installer la version iPad de l’app. Ce n’est désormais plus possible : l’application est en effet signalée comme non compatible avec macOS.

Apple Silicon, une opportunité abandonnée

Avec l’arrivée des puces Apple Silicon, Apple avait ouvert la porte à l’exécution d’applications iPhone et iPad directement sur Mac, ce qui était alors un avantage majeur pour les développeurs… à condition que ces derniers ne choisissent pas de s’y opposer. C’est précisément l’option retenue par X, qui a décidé de bloquer explicitement l’installation de son application iPad sur macOS.

Une application déjà largement dégradée

Ce retrait n’est pas totalement surprenant. La version iPad de X fonctionnait de plus en plus mal sur Mac : moteur de recherche défaillant, liens affichant des messages d’erreur répétés, et expérience globale instable. Pour les utilisateurs l’ayant déjà installée sur leur Mac, l’application reste encore utilisable pour le moment bien que de manière très limitée.

Le web comme unique alternative

Désormais, la seule solution pour accéder pleinement à X sur Mac consiste à passer par un navigateur web comme Safari ou Chrome. Les plus optimistes continuent tout de même de parier sur une suspension temporaire liée à des correctifs techniques, mais aucune confirmation officielle ne va dans ce sens. En l’état, X semble avoir tout simplement tiré un trait sur le Mac.