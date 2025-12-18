De plus en plus d’utilisateurs avec un Apple Studio Display rapportent des scintillements intempestifs depuis qu’ils ont installé macOS Tahoe sur leur Mac. Loin d’être résolu, ce problème semble s’intensifier malgré les correctifs successifs.

Un problème de scintillements sur l’Apple Studio Display

Les témoignages d’utilisateurs sur les forums d’Apple et ceux de MacRumors montrent que les mises à jour macOS 26.1 et macOS 26.2 n’ont apporté aucune amélioration notable. Au contraire, l’instabilité visuelle tend à se dégrader sur les configurations concernées, notamment les MacBook Pro reliés à un Studio Display.

Le bug se manifeste principalement lors de changements de contraste marqués. Basculer vers une application au fond blanc éclatant, faire défiler des pages Web sur fond clair ou encore passer d’un contenu sombre à un contenu lumineux déclenche quasi systématiquement le scintillement chez certains utilisateurs.

Si le clignotement est souvent bref, il peut parfois se répéter plusieurs fois d’affilée pendant quelques secondes, rendant l’expérience utilisateur particulièrement désagréable. Bien que le comportement semble parfois aléatoire, toutes les applications sont susceptibles de provoquer ces flashs visuels.

L’étendue du problème suggère qu’il ne s’agit pas d’une défaillance matérielle isolée. Outre les propriétaires de Studio Display, des utilisateurs possédant d’autres modèles d’écrans ont également signalé des anomalies similaires, laissant penser que le bug affecte la gestion globale des écrans par macOS Tahoe.

Face à la multiplication des cas, l’hypothèse privilégiée est celle d’un conflit logiciel au niveau de macOS Tahoe. La résolution de ce souci technique passera vraisemblablement par une future mise à jour du firmware du Studio Display ou un correctif système plus robuste de la part d’Apple.