Apple TV continue d’enrichir son catalogue de créations originales et annonce le développement de Beat the Reaper, une nouvelle série mêlant humour noir et tension dramatique. Le projet sera porté par Will Poulter (Les Millers, Midsommar), qui tiendra le rôle principal tout en officiant comme producteur exécutif.

Un anti-héros au passé dangereux

Adaptée du roman éponyme de Josh Bazell, la série suivra le parcours de Peter Brown (Will Poulter), jeune interne dans l’hôpital le plus chaotique de Boston. Brillant médecin « coincé » dans des gardes interminables, le personnage cache surtout un passé bien plus sombre qu’il tente d’effacer. Lorsque l’un de ses patients le reconnaît, sa double vie menace alors de s’effondrer.

Le compte à rebours est alors lancé : Peter n’a que quelques heures pour échapper à des tueurs de la mafia, à des agents gouvernementaux et à une succession de situations absurdes et dangereuses. La série s’annonce donc comme un mélange nerveux de satire médicale, de thriller et de comédie noire. Prometteur.

Une équipe créative solide

La série sera dirigée par Sam Catlin, connu pour son travail sur des productions prestigieuses comme Breaking Bad ou Preacher. Ce dernier assurera le rôle de showrunner et de producteur exécutif dans le cadre de son partenariat avec Apple TV. Apple Studios et New Regency coproduisent le projet, Arnon Milchan et son équipe étant également impliqués à la production.