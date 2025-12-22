Apple fait face à une nouvelle action en justice aux États-Unis, cette fois sur le terrain sensible des technologies de paiement sécurisé. La société BenedorTSE, LLC accuse le géant de Cupertino d’avoir enfreint plusieurs brevets liés aux transactions mobiles chiffrées, au cœur même du fonctionnement d’Apple Pay.

Des brevets clés sur l’identification et la sécurité

La plainte, déposée devant le tribunal fédéral du Middle District du Tennessee, vise trois brevets portant sur des mécanismes d’identification utilisateur chiffrée, des protocoles d’authentification avancés et des méthodes de transmission sécurisée des données. Selon BenedorTSE, ces technologies seraient utilisées par Apple sans licence ni autorisation préalable.

Le dossier, enregistré sous la référence 3:25-cv-01473, est examiné par le juge William L. Campbell Jr. avec l’appui d’un magistrat fédéral. Le plaignant réclame des dommages et intérêts, une possible interdiction d’usage des technologies incriminées, ainsi que la prise en charge des frais de justice.

Apple Pay de nouveau sous pression juridique

Lancée en 2014, la solution Apple Pay s’est imposée comme l’un des piliers du paiement sans contact et des portefeuilles numériques. Son architecture de sécurité, souvent mise en avant par Apple, a toutefois déjà fait l’objet de débats juridiques et de négociations de licences par le passé.

Cette nouvelle procédure intervient alors qu’Apple renforce sa présence dans les services financiers, notamment avec le paiement sans terminal (Tap to Pay) et l’intégration accrue sur iPhone, Apple Watch et iPad. L’issue du dossier dépendra largement de la validité des brevets invoqués et de leur éventuelle similitude avec les technologies réellement déployées par Apple.

À ce stade, Apple n’a pas encore communiqué publiquement sur cette affaire.