Les données concernant les séries TV les plus regardées aux États-Unis en 2025 sont maintenant connues et il se trouve que Severance d’Apple TV dans le top 10.

Severance a été l’une des séries les plus regardées

Nielsen, qui analyse les audiences aux États-Unis (à l’instar de Médiamétrie en France), a dévoilé les 10 séries originales les plus regardées durant l’année :

Squid Game (18,6 milliards d’heures de visionnage) Mercredi (16,4 milliards d’heures de visionnage) Love Island (11,4 milliards d’heures de visionnage) Reacher (10,2 milliards d’heures de visionnage) Ginny et Georgia (10,1 milliards d’heures de visionnage) Love Is Blind (9,4 milliards d’heures de visionnage) The Night Agent (9,1 milliards d’heures de visionnage) Severance (7 milliards d’heures de visionnage) L’Été où je suis devenue jolie (6,6 milliards d’heures de visionnage) You (6 milliards d’heures de visionnage)

Il faut savoir que la plupart des séries sont maintenant regardées en streaming sur Netflix, Apple TV, Disney+ et autres, et non plus à la télévision. Netflix est la plateforme avec le plus d’abonnés et cela se ressent dans le classement, notamment avec Squid Game et Mercredi qui sont les deux premiers.

Certains pourraient naturellement se demander où se trouve la saison 5 de Stranger Things et Pluribus qui se veut la série la plus regardée d’Apple TV. La raison de leur absence ici est que les données de Nielsen s’arrêtent au 9 novembre. Or, Pluribus a seulement débuté le 7 novembre et la saison 5 de Stranger Things a commencé le 26 novembre.