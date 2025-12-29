Apple relance sa traditionnelle opération promotionnelle du Nouvel An au Japon. Du 2 janvier au 5 janvier 2026, les clients japonais pourront bénéficier d’un AirTag personnalisé avec un daruma et de cartes cadeaux Apple d’une valeur maximale de 38 000 yens (207 euros) sur une large sélection de produits, incluant les Mac, iPad, Apple Watch et accessoires.

Un AirTag en édition limitée

Au-delà des cartes cadeaux, l’attraction principale de cette campagne réside dans un objet en édition limitée. Les achats d’iPhone éligibles seront accompagnés d’un AirTag offert gravé d’un daruma. Cette figure traditionnelle japonaise, associée à la chance et à la réalisation des vœux, confère à l’accessoire un caractère unique.

Apple précise que les stocks sont restreints : seulement 65 000 exemplaires de cet AirTag spécial seront distribués selon le principe du premier arrivé, premier servi. Cette stratégie vise à stimuler les ventes dès l’ouverture de la période promotionnelle.

Aussi, le barème des cartes cadeaux varie selon la catégorie de produit achetée, fonctionnant sur un modèle similaire aux offres Back to School connues en France et ailleurs :

Mac : c’est l’offre la plus généreuse, avec jusqu’à 38 000 yens (207 euros) de crédit.

c’est l’offre la plus généreuse, avec jusqu’à 38 000 yens (207 euros) de crédit. iPad : jusqu’à 15 000 yens (82 euros) en carte cadeau.

jusqu’à 15 000 yens (82 euros) en carte cadeau. iPhone et AirPods : un bonus pouvant atteindre 12 000 yens (65 euros).

un bonus pouvant atteindre 12 000 yens (65 euros). Apple Watch et autres produits (Apple TV 4K, HomePod, Magic Keyboard) : Jusqu’à 8 000 yens (44 euros).

Les conditions complètes de cette opération commerciale sont d’ores et déjà consultables sur l’Apple Store en ligne japonais.