Bonne nouvelle pour les amateurs de domotique : iRobot déploie une mise à jour logicielle majeure qui étend la compatibilité Matter à plusieurs modèles de Roomba, ouvrant ainsi la porte à une intégration directe avec Apple Home et HomeKit.

De nouveaux aspirateurs connectés à l’écosystème Apple

Selon de nombreux retours d’utilisateurs, le dernier firmware active la prise en charge du protocole Matter sur plusieurs références récentes. Sont désormais concernés les Roomba Plus 500 Combo, Roomba Max 700 Vac, Roomba Max 700 Combo et Roomba Combo 10 Max. Une fois mis à jour, ces robots peuvent être ajoutés à l’app Maison d’Apple sur iOS 18.4 ou version ultérieure.

Concrètement, les utilisateurs peuvent lancer un nettoyage, programmer une session ou contrôler leur aspirateur à la voix via Siri, sans passer systématiquement par l’application iRobot.

Une mise à jour stratégique dans un contexte délicat

Cette annonce intervient dans un contexte particulier pour iRobot, la société ayant récemment été placée sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. Après l’échec de son rachat par Amazon, le spécialiste des aspirateurs connectés doit désormais se restructurer sous la pression d’une reprise annoncée par le groupe chinois Shenzhen Picea Robotics.

Malgré ces turbulences, iRobot affirme poursuivre le déploiement de mises à jour logicielles. « Les robots connectés au Wi-Fi se mettent automatiquement à jour lorsqu’une nouvelle version est disponible », précise l’entreprise, qui précise que l’installation ne prend qu’une dizaine de minutes une fois le téléchargement effectué.

Une ouverture bienvenue vers la maison connectée

L’arrivée de Matter et de HomeKit sur davantage de Roomba renforce leur attractivité dans les foyers déjà équipés d’appareils Apple. Reste à voir si cette dynamique logicielle saura rassurer les utilisateurs sur l’avenir de la marque, dans un marché de la maison intelligente de plus en plus concurrentiel