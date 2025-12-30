Des propriétaires d’iPhone 17 Pro et Pro Max font face à un désagrément audio persistant. Plusieurs témoignages émergent sur les forums d’Apple et Reddit (1, 2), décrivant un bruit statique ou un grésillement provenant des haut-parleurs, un phénomène comparé par certains au son d’une vieille radio. Ce problème technique survient lorsque l’appareil est en charge, bien que les symptômes varient selon les cas.

Un bruit parasite avec les iPhone 17 Pro en charge

Les signalements d’utilisateurs indiquent que ce dysfonctionnement n’est pas lié à un accessoire spécifique. Le bruit est audible avec les chargeurs officiels d’Apple, les chargeurs tiers, ainsi qu’avec la charge MagSafe (bien que le bruit soit décrit comme plus faible dans ce cas).

Si le fait de débrancher l’iPhone 17 Pro du charge supprime généralement les interférences pour la majorité des utilisateurs concernés, le problème est plus complexe pour d’autres. Certains entendent ce crépitement léger ou ce sifflement simplement en faisant défiler des pages Web pendant la charge, tandis que d’autres perçoivent le bruit même à faible volume sans que le téléphone ne soit branché au secteur.

Voici un exemple en vidéo :

Apple enquête de son côté

Face à la multiplication des critiques, un utilisateur de Reddit dit avoir contacté le service client d’Apple qui a transmis le dossier aux ingénieurs. L’entreprise travaillerait activement sur une solution, mais les mises à jour iOS déployées jusqu’à présent n’ont pas encore rectifié l’anomalie. Il faut voir s’il s’agit d’un problème matériel ou logiciel. Si c’est la seconde option, alors une mise à jour d’iOS peut effectivement corriger le tir.

En l’état, le remplacement de l’iPhone 17 Pro par un autre modèle ne semble pas être la solution miracle. Plusieurs clients ayant échangé leur iPhone 17 Pro contre un modèle neuf ont constaté le même bruit parasite au moment de la charge. Comme le son est décrit comme subtil, il est possible que le bug soit très répandu mais ne soit remarqué que par les personnes les plus sensibles aux fréquences sonores.