C’est sans doute l’un des meilleurs si ce n’est LE meilleur jeu disponible actuellement pour l’Apple Vision Pro, une plateforme XR malheureusement largement délaissée par les studios de JV : Gears & Goo est un tower defense aussi joli qu’efficace, et pour ne rien gâcher, le jeu est disponible sur le service Apple Arcade.

Un titre référence pour le Vision Pro

Bien réalisé et prenant en compte les capacités XR du casque (les affrontements peuvent se dérouler directement sur la table du salon), Gears & Goo montre la voie et prouve que le Vision Pro peut réellement devenir (aussi) une machine de jeu… à condition de s’en donner les moyens.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start"><span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>﻿</span>

Le pitch : « Gears & Goo est un jeu d’action palpitant où vous contrôlez une armée insolite de Sodariens dans une bataille acharnée pour le territoire et la domination du sodalite. Commandez vos ouvriers pour collecter des ressources, occuper des tourelles et envoyer des vagues de troupes excentriques tout en plaçant stratégiquement des sorts pour semer le chaos sur le champ de bataille. Construisez votre base, débloquez de nouvelles unités déjantées et admirez le carnage alors que vos mini-armées sodariennes affrontent les Oozers.

Gears & Goo est un jeu qui met en avant le dynamisme des batailles, la collecte d’étoiles et le déblocage de superbes améliorations au fil d’une campagne fun et rejouable. Conçu pour être facilement accessible, il propose une interface utilisateur simple pour les débutants tout en offrant une certaine profondeur aux joueurs expérimentés. Le jeu sait trouver le bon équilibre entre simplicité et ingéniosité, garantissant un gameplay captivant sans devenir trop complexe, qui stimulera votre réflexion stratégique et votre créativité. »