Apple a mis à jour sa liste des produits anciens aujourd’hui pour ajouter plusieurs modèles, dont l’iPhone 11 Pro, le dernier MacBook Air avec les processeurs Intel et l’Apple Watch Series 5.

Plusieurs iPhone, MacBook, iPad et Apple Watch deviennent des produits anciens

Les produits sont considérés comme anciens lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de cinq ans et moins de sept ans. Pour ce qui est du statut de produits obsolètes, c’est à partir du moment où Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de sept ans.

Voici les produits qu’Apple considère désormais comme anciens :

MacBook Air Retina, 13 pouces, 2020 (dernier modèle avec les processeurs Intel i3, i5 et i7 avant le passage à la puce Apple M1)

iPhone 8 Plus 128 Go (les autres capacités de stockage étaient déjà des « produits anciens » pour Apple)

iPhone 11 Pro (l’iPhone 11 Pro Max a déjà rejoint cette liste en septembre)

iPad Air 3, Wi-Fi + cellulaire (les modèles uniquement Wi-Fi ne sont pas encore concernés)

Apple Watch Series 5, aluminium , 40 mm

Apple Watch Series 5, aluminium , 44 mm

Apple Watch Series 5, céramique, 40 mm

Apple Watch Series 5, céramique, 44 mm

Apple Watch Series 5 Hermès, 40 mm

Apple Watch Series 5 Hermès, 44 mm

Apple Watch Series 5 Nike, 40 mm

Apple Watch Series 5 Nike, 44 mm

Apple Watch Series 5, acier inoxydable, 40 mm

Apple Watch Series 5, acier inoxydable, 44 mm

Apple Watch Series 5, titane, 40 mm

Apple Watch Series 5, titane, 44 mm

Que se passe-t-il avec ce statut de produit ancien ? Apple et les réparateurs agréés peuvent toujours réparer l’appareil. Néanmoins, il faut que les composants nécessaires à la réparation soient en stock. Si ce n’est pas le cas, la réparation ne sera pas effectuée, puisqu’Apple ne va plus les fabriquer sur demande.

Une fois qu’un produit a le statut obsolète, ni Apple ni les réparateurs agréés n’effectuent les réparations. Il faut alors se tourner vers un réparateur de quartier et espérer qu’il dispose du composant nécessaire dans ses stocks. D’ailleurs, l’édition spéciale du casque Beats Solo 3 pour les 90 ans de Mickey, sortie en 2018, change de statut aujourd’hui. Il était auparavant un produit ancien. Apple le considère désormais comme un produit obsolète.