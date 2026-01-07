Spotify comble un vide de longue date sur ses applications iOS et Android en déployant la fonctionnalité permettant de savoir ce qu’écoutent vos amis en temps réel. Elle était jusqu’à présent cantonnée à la barre latérale de l’application pour ordinateur. Cette mise à jour s’accompagne également de nouveaux outils sociaux pour faciliter l’écoute synchronisée.

Découvrez ce qu’écoutent vos amis sur Spotify

La fonction est un système optionnel qui affiche le titre en cours de lecture ou, à défaut, le dernier morceau joué. Contrairement à la version sur ordinateur disponible pour tous les utilisateurs, la déclinaison mobile limite cette visibilité : l’activité n’est partagée qu’avec les amis et la famille avec qui vous avez déjà échangé des messages sur la plateforme.

Bonne nouvelle pour les curieux discrets : il est possible de consulter l’activité des autres (s’ils l’ont activée) sans avoir besoin d’activer sa propre diffusion. L’utilisateur garde un contrôle total et peut désactiver le partage à tout moment via les paramètres de confidentialité.

Voici comment fonctionne cette nouveauté :

L’activation se fait dans les paramètres, accessibles via le menu latéral près du bouton « Voir le profil ».

Une fois activée, la musique écoutée par vos contacts apparaît dans la ligne de discussion du menu latéral et en haut des conversations.

Une interaction permet d’ajouter le titre à sa bibliothèque, de lancer la lecture ou de réagir avec six émojis prédéfinis.

« Demande un Jam » : synchroniser l’écoute à distance

Outre la simple consultation, Spotify propose une dimension participative avec la fonction « Demander un Jam ». Cette option permet aux utilisateurs Premium d’envoyer une invitation via le chat de l’application pour démarrer une session d’écoute synchronisée à distance.

Si le destinataire accepte, la lecture est calée entre les deux appareils. Les participants peuvent alors alimenter la file d’attente commune tout en discutant. Pour enrichir l’expérience, l’algorithme de Spotify suggère des morceaux basés sur les goûts musicaux partagés des deux utilisateurs.

À noter une distinction importante selon l’abonnement : si les utilisateurs de la version gratuite peuvent rejoindre une session Jam sur invitation, seuls les abonnés Premium ont la possibilité d’en initier une.