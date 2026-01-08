Le secteur des navigateurs web continue d’attirer les talents les plus convoités, et Apple en fait une nouvelle fois les frais. Marco Triverio, figure clef du design de Safari, a quitté Cupertino pour rejoindre The Browser Company, l’éditeur de Dia (navigateur orienté intelligence artificielle).

Un départ stratégique pour Apple

Si l’année 2025 a déjà été marquée par de nombreux mouvements de personnel liés à la course à l’IA, ce nouveau transfert de poste montre que la bataille pour les meilleurs talents se déplace sur tous les fronts. Josh Miller, le CEO de The Browser Company, a confirmé en personne que Marco Triverio venait tout juste d’intégrer ses équipes. Le designer est présenté comme le responsable principal de l’interface de Safari, ce qui devrait lui valoir un poste à responsabilité chez son nouvel employeur.

La date exacte du départ de Triverio n’a pas été précisée, mais l’on sait que ce dernier retrouvera un ancien collègue chez TCB : Charlie Deets, ancien designer d’Apple passé chez The Browser Company en 2024, a lui aussi travaillé sur Safari ainsi que sur des projets liés à la confidentialité, à l’accessibilité et à l’interface système.

Une vision assumée du navigateur comme plateforme centrale

Pour Josh Miller, la réunion de ces profils issus de différentes générations de Safari n’a rien d’anodin. L’objectif – ambitieux – est de bâtir une équipe d’élite capable de redéfinir l’expérience du navigateur à l’ère de l’IA. Le dirigeant affirme vouloir traiter ses designers comme de véritables artisans, au cœur de la stratégie produit de l’entreprise.

Cette offensive s’inscrit dans un contexte où le navigateur devient un terrain d’innovation majeur pour l’intelligence artificielle. Si Apple avance prudemment avec de nouvelles fonctions dans Safari, comme le résumé de pages ou le nettoyage d’éléments web, la concurrence accélère, les IA prenant la place des anciens algorithmes pour les moteurs de recherche.