48 heures après iOS 26.3 (a), voilà que iOS 26.3 (b) est disponible en tant que mise à jour de sécurité en arrière-plan. Cela concerne les personnes ayant installé la bêta d’iOS 26.3 sur iPhone et iPad. Il y a la même chose sur Mac pour ceux ayant la bêta de macOS 26.3.

Disponibilité d’iOS 26.3 (b) à des fins de test

Les mises à jour de sécurité en arrière-plan existent depuis iOS 26.1. Voici comment Apple les présente :

Les améliorations de la sécurité en arrière-plan installent des mises à jour de sécurité légères pour des composants tels que le navigateur Safari, le framework WebKit et d’autres bibliothèques système. Ces composants bénéficient ainsi de correctifs de sécurité réguliers et de plus petite taille entre les mises à jour logicielles. Dans les rares cas où les améliorations de la sécurité en arrière-plan provoquent des problèmes de compatibilité, elles peuvent être supprimées temporairement pour être optimisées et intégrées à une mise à jour logicielle ultérieure.

iOS 26.3 (b) n’apporte rien de particulier. À l’instar d’iOS 26.3 (a), Apple fait savoir que sa mise à jour de sécurité en arrière-plan est un simple test.

Si vous avez la bêta d’iOS 26.3 sur votre iPhone ou iPad, rendez-vous dans Réglages > Confidentialité et sécurité > Améliorations de la sécurité. Vous allez voir apparaître iOS 26.3 (b). Il ne reste plus qu’à appuyer sur le bouton pour procéder à l’installation.

Apple has released iOS 26.3 (b) to beta testers Apple also released iPadOS 26.3 (b) and macOS 26.3 (b) pic.twitter.com/Exkgzl3B5n — Aaron (@aaronp613) January 8, 2026

Il est bon de noter que le réglage « Installation automatique » est activé par défaut. Si vous choisissez de désactiver ce réglage, votre appareil ne recevra ces améliorations que lorsqu’elles seront incluses dans une mise à jour logicielle d’iOS. D’ailleurs, iOS 26.3 (b) peut apparaître depuis Réglages > Général > Mise à jour logicielle dans ce scénario.