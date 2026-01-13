Apple profite de l’annonce de l’arrivée de Pixelmator Pro sur iPad pour officialiser la mise à la retraite de la version standard de l’application. Lancée en 2014 comme complément mobile du logiciel sur Mac, cette application ne recevra plus de mises à jour majeures.

Pixelmator Classic n’aura plus de mises à jour

Sur son site, Apple dit Pixelmator Classic pour iOS reste une application fonctionnelle pour des tâches basiques (recadrage, ajustements colorimétriques, effets), mais son développement actif est terminé. Si des correctifs de sécurité ou de bugs mineurs restent techniquement envisageables, l’expression « n’est plus mise à jour » suggère un arrêt définitif des nouvelles fonctionnalités.

Apple indique :

Pixelmator Classic pour iOS, lancée en 2014 comme application complémentaire à Pixelmator Classic pour Mac, désormais abandonnée, offre des fonctionnalités d’édition d’images de base telles que le recadrage, les réglages de couleur et les effets. Elle reste une application fonctionnelle, mais elle n’est plus mise à jour.

Cette décision marque une rupture nette entre l’ancienne offre grand public et la nouvelle stratégie d’Apple. L’application originale se limitait à de la retouche simple, tandis que son successeur, Pixelmator Pro, ambitionne de fournir une suite complète d’édition d’images.

La relève est assurée par la version Pro sur iPad qui intègre des outils avancés issus du Mac, une interface repensée pour le tactile et une gestion poussée de l’Apple Pencil. Apple pousse ainsi les utilisateurs vers ses solutions plus robustes et onéreuses. En effet, il faudra le nouvel abonnement Apple Creator Studio à 12,99 €/mois ou 129 €/an pour profiter de Pixelmator sur iPad.

À noter cependant que Photomator, l’autre application de retouche photo disponible gratuitement sur l’App Store, n’est pas concernée par cette annonce. Apple n’a émis aucun avis de fin de support pour cette application, laissant une alternative pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad ne souhaitant pas basculer vers Pixelmator Pro qui est payant.