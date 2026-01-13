Apple étend son écosystème créatif en portant Pixelmator Pro sur iPad, une version spécifiquement repensée pour l’interface tactile et l’Apple Pencil. Cette adaptation mobile, qui promet une compatibilité totale avec la version Mac, sera visiblement uniquement via le nouvel abonnement Apple Creator Studio.

Après le Mac, Pixelmator Pro débarque sur iPad

L’application Pixelmator Pro sur iPad ne se contente pas d’un simple portage, elle propose un espace de travail conçu pour tirer parti des dernières nouveautés d’iPadOS et des puces Apple. Les utilisateurs retrouvent une barre latérale complète pour gérer les calques (images, formes, texte, vidéo) et des outils de sélection intelligents pour isoler des zones précises. La gestion des masques bitmap et vectoriels permet d’afficher ou masquer des éléments avec une précision de bureau.

L’expérience utilisateur repose massivement sur l’Apple Pencil. La prise en charge inclut la sensibilité à la pression pour les pinceaux et exploite les gestes avancés du stylet comme le survol, le pincement et le double tapotement. Ces interactions visent à offrir une précision au pixel près pour le design graphique et la retouche photo.

Au-delà des outils classiques, Pixelmator Pro sur iPad exploite l’intelligence artificielle locale pour proposer des fonctionnalités avancées comme la « Super résolution » (amélioration de la qualité), la suppression des artefacts de compression (« Supprimer le banding ») et le recadrage automatique assisté. Le lancement s’accompagne d’une nouveauté partagée avec la version Mac, à savoir l’outil « Déformation ». D’autre part, l’application permet de sculpter librement les calques et génère automatiquement des maquettes de produits.

Pour accéder à Pixelmator Pro sur iPad, les créatifs devront souscrire au nouvel abonnement Apple Creator Studio à 12,99 €/mois ou 129 €/an (2,99 €/mois ou 29 €/an pour les étudiants). A priori, il ne sera pas possible de profiter de l’application sans l’abonnement.