Apple TV s’apprête à étoffer son univers de créatures géantes avec la diffusion de la saison 2 de Monarch : Legacy of Monsters. Cette nouvelle salve d’épisodes, attendue pour la fin du mois de février, marque une étape importante dans la stratégie de la plateforme autour du Monsterverse.

Une diffusion étalée jusqu’au printemps

La deuxième saison comptera dix épisodes. Le lancement est fixé au 27 février, avant un rythme de diffusion hebdomadaire qui s’étendra jusqu’au 1er mai. Apple TV+ confirme ainsi sa volonté de faire de la série un rendez-vous régulier pour ses abonnés, en misant sur une montée en puissance progressive de l’intrigue.

Un nouveau Titan et un univers élargi

Cette saison introduit un nouveau monstre inédit, baptisé Titan X, dont l’origine est liée à des événements surgissant des profondeurs océaniques. Godzilla et Kong font leur retour, élargissant considérablement l’ampleur du récit par rapport à l’approche plus intimiste de la première saison.

L’histoire explore à nouveau les fractures internes de l’organisation Monarch, tout en déplaçant l’action vers Skull Island et une colonie côtière récemment révélée. La narration conserve sa structure en plusieurs temporalités, en lien avec le passé et le présent de Lee Shaw.

Un pilier stratégique pour Apple TV

Produite par Legendary Television, la série reste l’unique fiction live-action d’Apple TV directement connectée à une grande franchise cinématographique. Alors que de nouveaux projets Monsterverse sont déjà en développement, cette saison 2 confirme l’ambition d’Apple de s’inscrire durablement dans cet univers pensé comme un moteur d’attractivité à long terme pour la plateforme.