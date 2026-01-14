Apple présente la liste des jeux qui vont rejoindre Apple Arcade dès le 5 février. Il y a quatre titres cette fois-ci. Les jeux de janvier sont disponibles depuis peu.

Les jeux d’Apple Arcade en février 2026

Le premier jeu à rejoindre Apple Arcade en février est Sid Meier’s Civilization VII. « Les joueurs peuvent désormais profiter de cette expérience de jeu PC AAA où qu’ils soient, étant donné qu’elle est disponible sur iPhone, iPad et Mac », indique Apple.

Dans Civilization VII, vos décisions stratégiques façonnent l’ADN culturel de votre empire, ainsi que son évolution. Gouvernez dans la peau d’un des grands dirigeants qui ont marqué l’histoire et orientez le cours de votre récit en choisissant une nouvelle civilisation à chaque Âge de l’histoire de l’humanité.

Le deuxième jeu est Retrocade. Plongez dans les lueurs néon des années 80 et revivez le frisson de l’arcade. Le titre rassemble les jeux les plus populaires des salles d’arcade classiques en un seul endroit.

En troisième jeu, on retrouve Felicity’s Door. C’est un jeu de rythme qui vous entraîne dans le monde des jumeaux Tom et Felicity. Partez à l’aventure avec eux et leur ours en peluche Mi-chan dans les profondeurs de l’espace, sur des falaises escarpées ou dans de vertigineuses villes cyberpunk.

Enfin, le quatrième titre est I Love Hue Too+. Il propose un jeu de puzzle psychédélique plein de couleurs, de lumière et de formes, dans lequel les joueurs doivent assembler des mosaïques de carreaux colorés pour former des spectres parfaitement ordonnés.

Apple Arcade coûte 9,99 €/mois, avec le premier mois qui est offert.