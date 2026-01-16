Orange confirme des ralentissements anormaux affectant la connexion Wi-Fi entre toute la gamme des iPhone 17 et deux anciennes box, les Livebox 4 et Livebox 5. Les utilisateurs constatent des débits plafonnant à 50 Mb/s, bien loin des 500 Mb/s attendus avec ces box, un bug lié à la nouvelle puce réseau N1 d’Apple et au protocole IPv6.

Des problèmes de Wi-Fi entre les iPhone 17 et Livebox

Le bridage concerne les iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max et iPhone Air. Ces smartphones, tous équipés de la nouvelle puce réseau N1 d’Apple, rencontrent des difficultés spécifiques lorsqu’ils sont connectés à une Livebox 5 ou à certains modèles de Livebox 4. La Livebox 5, lancée en 2019 et toujours distribuée via l’offre Série Spéciale Livebox Lite Fibre, est systématiquement touchée.

Pour la Livebox 4, encore présente sur les offres ADSL, la situation est plus subtile car il existe deux variantes matérielles. Seules les versions fabriquées par Sercomm subissent ce bug, tandis que celles produites par Sagemcom fonctionnent normalement. Les abonnés peuvent vérifier l’origine de leur équipement en consultant l’étiquette collée sous le boîtier. Ces deux générations de box partagent une limitation technologique commune : elles reposent sur le Wi-Fi 5 (802.11ac).

Désactiver l’IPv6 pour le retour des débits

En attendant un correctif définitif issu des discussions en cours entre Orange et Apple, une solution de contournement permet de retrouver immédiatement des débits normaux. L’opérateur a indiqué à MacGeneration que désactiver le protocole IPv6 pour forcer la connexion en IPv4 permet un retour à la normale.

Pour ce faire, vous devez vous connecter à l’interface de gestion de Livebox via l’adresse 192.168.1.1 dans votre navigateur. La procédure consiste à se rendre dans la section « Réseau », puis dans l’onglet « IPv6 », et à décocher la case intitulée « Activer la connectivité IPv6 ». Si cette manipulation est transparente pour la navigation Web classique, elle n’est pas sans conséquence pour la domotique. Cela peut entraîner des dysfonctionnements pour les utilisateurs possédant des objets connectés utilisant le standard Matter.