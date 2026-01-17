L’Apple Store de Montréal a déménagé pour ouvrir ses portes cette semaine. Il est situé dans un bâtiment historique à l’angle de la rue Sainte-Catherine Ouest et de la rue de la Montagne dans la ville québécoise.

Un nouvel Apple Store au Québec

L’Apple Store Sainte-Catherine double la superficie de l’ancien magasin, renforçant ainsi la présence d’Apple dans le centre-ville de Montréal. La boutique présente les nouveautés d’Apple en matière de produits et de services, tout en invitant les clients à bénéficier d’une assistance proposée par les spécialistes dans un espace réaménagé.

Apple indique que sa nouvelle boutique propose des tables et des sièges de différentes hauteurs, ainsi que des voies d’accès qui offrent plus d’espace aux personnes en fauteuil roulant. La façade du magasin allie la pierre historique Saint-Marc du Québec au granit local, tandis que des artisans locaux spécialisés dans le travail du cuivre ont restauré en profondeur la corniche qui surmonte le bâtiment.

À l’arrière du magasin, l’espace dédié au retrait des produits Apple permet aux clients d’effectuer leurs achats sur l’Apple Store en ligne et de venir retirer leurs appareils en magasin à leur convenance, tandis que le Genius Bar offre une assistance. Les clients peuvent également bénéficier d’une assistance comme des séances d’achat personnalisées, des options de financement mensuel, des valeurs de reprise et des conseils d’experts.

L’Apple Store Saint-Cathérine occupe le rez-de-chaussée du bâtiment historique qui a été entièrement rénové pour Apple. Les premier et deuxième étages ne sont pas accessibles aux clients. De plus, Apple dit que sa boutique compte 200 employés qui parlent 11 langues.

Enfin, les personnes qui étaient présentes pour l’ouverture ont eu le droit à des cadeaux, dont un bonnet et un sac avec un motif Apple.