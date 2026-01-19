C’était déjà une interrogation en 2025 : Walmart demeure l’un des derniers géants du commerce américain (et mondial) à ne pas accepter Apple Pay dans ses magasins. Une situation qui suscite régulièrement l’incompréhension des clients (notamment sur les réseaux sociaux), alors que le paiement sans contact est devenu la norme dans l’immense majorité des grosses enseignes.

Un choix stratégique plutôt qu’un retard technologique

Contrairement aux idées reçues, Walmart ne bloque pas uniquement Apple Pay : l’enseigne n’accepte en fait aucune forme de paiement NFC aux États-Unis, ni Google Pay, ni Samsung Pay, ni même les cartes bancaires sans contact ! À la place, le distributeur mise sur sa propre solution, Walmart Pay, lancée en 2016, qui repose sur un système de QR code via son application mobile.

Données clients et contrôle de l’expérience d’achat

La raison principale de ce refus serait liée à la collecte de données. En imposant Walmart Pay ou Scan & Go, réservé aux abonnés Walmart+, l’enseigne peut relier chaque transaction à un compte client, analyser les habitudes d’achat et affiner ses stratégies marketing. À l’inverse, Apple Pay limite fortement les informations transmises aux commerçants, ce qui complique ce type de suivi.

Contrairement à une autre idée répandue, les commerçants ne paient pas de frais supplémentaires pour accepter Apple Pay. Walmart a d’ailleurs modernisé ses terminaux de paiement, mais en a désactivé les fonctions NFC pour privilégier ses propres outils.

Cette stratégie, centrée sur la maîtrise des données plutôt que sur la commodité, continue de frustrer de nombreux clients. Alors que le paiement sans contact est devenu un standard mondial, Walmart persiste donc dans une approche isolée qui pourrait, à terme, nuire à l’expérience utilisateur… et à la fidélité des consommateurs. A noter cependant que depuis 2020, les boutiques Walmart au Canada acceptent les paiements via Apple Pay.