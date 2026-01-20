Apple s’apprête à modifier l’accès à ses logiciels créatifs avec le lancement d’Apple Creator Studio, remplaçant les généreuses périodes d’essai de trois mois par un test unique de 30 jours. Pourtant, une méthode temporaire subsiste pour les utilisateurs malins : il est encore possible de télécharger les versions d’essai de 90 jours en contournant les redirections mises en place par Apple.

L’annonce de la semaine dernière a confirmé l’arrivée d’Apple Creator Studio pour le 28 janvier. Ce service par abonnement, facturé 12,99 € par mois ou 129 € par an, regroupera Final Cut Pro, Logic Pro et Pixelmator Pro (sur Mac et iPad), ainsi que Motion, Compressor, MainStage et des fonctionnalités premium pour la suite iWork (Keynote, Pages, Numbers). Bien que l’achat définitif via le Mac App Store reste une option, Apple a discrètement mis fin aux pages dédiées aux versions d’essai autonomes de ses logiciels vedettes aux États-Unis.

Comment continuer à profiter de l’essai gratuit de 90 jours

Si les liens américains redirigent désormais systématiquement vers les nouvelles pages marketing de l’Apple Creator Studio, ce n’est pas encore le cas partout. En effet, plusieurs versions régionales du site d’Apple, notamment en Europe (dont en France) et en Asie, n’ont pas encore été mises à jour.

À l’heure actuelle, les utilisateurs visitant les pages françaises de Final Cut Pro et de Logic Pro peuvent toujours accéder au téléchargement des versions d’essai de 90 jours. Il est possible de télécharger, d’installer et d’exécuter ces logiciels sans encombre.

Cette opportunité offre une fenêtre de tir idéale pour ceux qui hésitent à acheter les licences perpétuelles ou qui ne souhaitent pas attendre le lancement du 28 janvier pour tester les outils via l’Apple Creator Studio. Cependant, cette solution de contournement risque d’être de courte durée car il est fort probable qu’Apple harmonise ses liens internationaux et supprime prochainement les accès.