Apple propose aujourd’hui au téléchargement un nouveau firmware pour le Magic Keyboard de l’iPad Pro. Le firmware pour le clavier des iPad Pro M4 et M5 est maintenant 1872.544.772 (contre 0680.0220.0301 auparavant). Celui pour l’iPad Air M3 est maintenant 1024.320.771.

Une mise à jour pour le Magic Keyboard

Il n’y a pas la moindre information concernant les éventuels changements à retrouver avec ce nouveau firmware. On peut imaginer qu’Apple propose des correctifs ici et là, mais rien de plus. À voir toutefois, il y a peut-être une surprise au programme.

Pour vérifier la version du firmware installée pour votre clavier, prenez votre iPad et rendez-vous dans Réglages > Général > Informations > Magic Keyboard. Apple ne propose pas un moyen pour forcer le téléchargement et l’installation d’une mise à jour. Ce processus a lieu automatiquement en tâche de fond quand bon lui semble.

Apple a repensé le Magic Keyboard en mai 2024, parallèlement au lancement de l’iPad Pro M4. Le clavier présente le même design que la version précédente, mais il comprend une rangée dédiée de touches de fonction, ainsi qu’un trackpad en verre plus grand.

Le Magic Keyboard pour l’iPad Pro de 11 pouces est disponible au prix de 349 euros. Il faut débourser 399 euros pour le modèle de 13 pouces. Chaque modèle est disponible en deux coloris, à savoir blanc et noir. En ce qui concerne le Magic Keyboard pour l’iPad Air, le prix est de 329 euros pour le modèle 11 pouces et 349 euros pour le modèle 13 pouces.