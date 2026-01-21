Apple a commencé à proposer plus largement Enchanté et Enterprise Assistant, deux nouvelles applications d’intelligence artificielle auprès de ses employés. Ces outils internes, dévoilés par Macworld, visent un double objectif : intégrer l’IA dans les flux de travail quotidiens tout en affinant les modèles maison grâce aux retours des employés.

Enchanté : le chatbot IA polyvalent et sécurisé

La première application, qui a pour nom Enchanté, se présente comme un assistant similaire à ChatGPT. Son interface rappelle d’ailleurs celle de l’application d’OpenAI pour macOS. Conçu pour assister les employés dans la génération d’idées, le développement, la relecture ou la recherche de connaissances générales, cet outil se distingue par son architecture sécurisée.

Contrairement aux IA publiques souvent interdites en entreprise par crainte de fuites de données, Enchanté répond aux exigences strictes de confidentialité d’Apple. L’application ne tourne que sur des modèles approuvés, exécutés localement ou sur des serveurs privés, sans connexion tierce. Les employés peuvent ainsi analyser des documents, des images et des fichiers sensibles stockés sur leur Mac sans risque. Outre les Foundation Models d’Apple (ceux qui font tourner Apple Intelligence), Enchanté offre également un accès sécurisé à Claude d’Anthropic et Gemini de Google.

L’outil, dont le déploiement a débuté en novembre 2025, intègre une fonctionnalité de comparaison côte à côte. Les employés peuvent juger la qualité des réponses générées par les modèles d’Apple face à celles des concurrents, fournissant ainsi des données cruciales pour l’amélioration des algorithmes maison.

Enterprise Assistant : le hub de connaissances

La seconde application, nommée Enterprise Assistant, adopte une approche plus spécialisée. Entièrement créée autour des grands modèles de langage (LLM) internes d’Apple, elle agit comme un centre de connaissances centralisé pour les équipes de direction.

Cet outil ingère la base de données des politiques internes de l’entreprise. Il permet aux employés de poser des questions précises sur des sujets variés : rôles des dirigeants, codes de conduite, détails de l’assurance maladie, gestion des congés ou procédures techniques comme la configuration du VPN sur un iPhone. Comme pour Enchanté, un système de notation permet d’évaluer la pertinence et l’exactitude des réponses fournies.

Une stratégie pour rattraper le retard sur l’IA

Ces déploiements internes ne sont pas anodins. Une note interne précise que ces outils sont destinés à soutenir tous les départements de l’entreprise, de l’ingénierie au marketing en passant par les ressources humaines et la direction. En collectant les retours des employés, Apple cherche à perfectionner ses modèles de langage sans exposer une technologie inaboutie au grand public.

Cette démarche s’inscrit dans un contexte où le développement d’Apple Intelligence connaît des turbulences. La société a dû mettre en pause l’intégration de ses propres modèles dans Siri en raison de performances insuffisantes, préférant signer un accord récent avec Google pour utiliser Gemini. Ces tests internes, qui font suite à de précédentes expérimentations comme l’application Veritas ou des outils pour AppleCare, montrent cependant qu’un effort est mené pour donner une véritable utilité à l’IA d’Apple.