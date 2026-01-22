Apple ne se contentera pas de devenir le diffuseur exclusif de la Formule 1 aux États-Unis à partir de cette année 2026. Selon les dernières déclarations de ses dirigeants, la firme de Cupertino entend transformer cette collaboration en partenariat stratégique global, mobilisant ses services, ses logiciels et même ses appareils afin de repenser l’ »expérience » des fans de sport automobile.

Un partenariat pensé à l’échelle de tout l’écosystème Apple

Intervenant lors de l’Autosport Business Exchange à Londres, Jim DeLorenzo, responsable mondial des sports chez Apple, a clairement indiqué que la F1 ne serait pas traitée comme un simple contrat de diffusion. « Quand nous signons un accord de ce type, ce n’est pas avec Apple TV ou Apple Sports, c’est avec Apple dans son ensemble », a déclaré le dirigeant, soulignant ainsi la volonté du géant américain d’impliquer l’ensemble de ses divisions. Une prise de parole rare, d’autant plus qu’Apple communique habituellement très peu sur ses stratégies de diffusion en amont.

Du matériel Apple déjà visible autour des circuits

Sans dévoiler de fonctionnalités concrètes, DeLorenzo a évoqué les expérimentations menées récemment par Apple dans d’autres disciplines, notamment l’utilisation d’iPhone comme caméras lors de matchs de baseball diffusés en direct. Cette même approche pourrait être mobilisée pour la couverture de la Formule 1, avec l’objectif premier d’apporter une réelle valeur ajoutée au téléspectateur.

Des signes avant-coureurs sont déjà visibles. En janvier, l’écurie Red Bull a intégré des images tournées à l’iPhone lors de la présentation de sa monoplace 2026, tandis que l’Apple Vision Pro a été utilisé lors de démonstrations techniques publiques. Autant d’indices qui laissent entrevoir une intégration poussée du matériel Apple pour la couverture du championnat de F1.

Une nouvelle ère pour la diffusion de la F1 aux États-Unis

Pour rappel, dès cette année, Apple mettra fin à l’ère ESPN en devenant le diffuseur exclusif de la Formule 1 sur le sol américain. Si les contours précis de cette couverture restent encore flous, la stratégie évoquée suggère une approche immersive mêlant contenus premium, innovations technologiques et nouvelles formes d’interaction.

À mesure que la saison 2026 se rapproche, Apple devrait progressivement lever le voile sur ses ambitions. Une chose est sûre : la Formule 1 ne sera pas pour Cupertino un simple catalogue de courses à diffuser, mais un terrain d’expérimentation à grande échelle pour réinventer à sa façon le sport à l’ère numérique.