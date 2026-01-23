Apple a discrètement convié plusieurs créateurs de contenu à un événement baptisé « Apple Experience », évènement organisé à Los Angeles du 27 au 29 janvier. Si la firme reste volontairement vague sur le programme, ce rendez-vous alimente déjà de nombreuses spéculations autour d’une annonce imminente de nouveaux MacBook Pro haut de gamme équipés des puces M5 Pro et M5 Max.

Un événement pour séduire les professionnels

Des invités triés sur le volet, spécialisés dans la vidéo, la musique et la création numérique, ont commencé à partager leurs invitations sur les réseaux sociaux. Certains d’entre eux avaient déjà été conviés à des événements Apple majeurs, notamment lors de la présentation des derniers iPhone. Cette fois, le cadre californien et la durée inhabituelle de l’événement suggèrent qu’Apple pourrait faire une démonstration approfondie de nouveaux outils matériels et logiciels destinés aux professionnels.

MacBook Pro M5 : une mise à jour très attendue

Le timing n’a rien d’anodin. Apple lance le 28 janvier son nouveau bundle Creator Studio, qui regroupe plusieurs applications clés pour Mac, comme Final Cut Pro, Logic Pro et Pixelmator Pro. Cette sortie pourrait s’accompagner de machines plus puissantes pour exploiter pleinement ces logiciels, d’autant que la firme a récemment mis à jour le MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme avec une puce M5 et du stockage PCIe 5.0, offrant selon Apple des vitesses de lecture et d’écriture jusqu’à deux fois supérieures à la génération précédente.

Les modèles plus haut de gamme, équipés des puces M5 Pro et M5 Max, n’ont en revanche pas encore bénéficié de ce rafraîchissement. Leur arrivée imminente paraît donc logique, surtout à l’approche de la conférence de résultats trimestriels prévue le 29 janvier, une période que la marque utilise régulièrement pour dévoiler de nouveaux produits.