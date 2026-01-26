Apple a débuté les versements aux utilisateurs d’iPhone dans le cadre du règlement de l’action collective concernant les écoutes non sollicitées de Siri. Ce paiement clôture un litige juridique né en 2019, où la firme était accusée d’avoir laissé ses sous-traitants écouter des conversations privées suite à des activations involontaires de l’assistant vocal.

Une compensation bien inférieure aux estimations

Les premiers virements bancaires sont arrivés sur les comptes des plaignants éligibles, tandis que ceux ayant choisi un chèque ou une carte cadeau doivent surveiller leur courrier ou leurs spams. Pour prétendre à ce dédommagement, les utilisateurs américains devaient avoir acheté un appareil compatible Siri entre septembre 2014 et décembre 2024 et avoir connu une activation involontaire de Siri.

Si l’enveloppe globale de l’accord s’élevait à 95 millions de dollars, le montant individuel perçu s’avère décevant par rapport aux prévisions initiales. Alors que l’estimation tablait sur 20 dollars par appareil, la somme réelle tourne autour de 8,02 dollars. Le plafond maximal pour un foyer, qui pouvait déclarer jusqu’à cinq appareils, s’établit donc à 40,10 dollars au lieu des 100 dollars espérés.

Just randomly gotta Siri voice assistant lawsuit settlement deposit in my Cash App. Check your accounts if you signed up. pic.twitter.com/hQN5ZDLjh8 — Latrell Jennings (Eccentech) (@Eccentech) January 23, 2026

Apple a changé les méthodes de Siri

Au cœur de cette affaire se trouvait la pratique d’Apple consistant à faire écouter des extraits audio à des prestataires tiers pour noter la pertinence des réponses de Siri. Le problème majeur résidait dans le déclenchement accidentel de Siri qui enregistrait et transmettait des moments de vie privée alors que l’utilisateur ne cherchait pas à interagir avec son iPhone.

Face aux accusations, l’entreprise a toujours maintenu sa ligne de défense, niant tout manquement intentionnel. Apple a déclaré que moins de 1 % des interactions avec Siri étaient partagées pour les tests de qualité. La société a également insisté sur le fait que les conversations Siri ne sont jamais utilisées à des fins de marketing et que les enregistrements n’étaient jamais liés au compte Apple de l’utilisateur. Depuis ces révélations, la marque a révisé sa politique : elle n’emploie plus de prestataires externes pour ces tâches et exige désormais un consentement explicite des utilisateurs pour l’analyse de leurs données vocales.