La suite très attendue de Gumslinger, baptisée Gumslinger 2: Ducks & Nukes (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) a débarqué il y a quelques jours dans l’App Store. Cette nouvelle mouture du shooter le plus déjanté du moment promet d’amplifier l’action absurde et les duels hilarants qui avaient séduit les joueurs lors du lancement du premier opus (le jeu avait même intégré notre top 10 des jeux iOS de l’année).

Un univers de combats cartoon et de physique farfelue

Dans Gumslinger 2, les affrontements opposent des personnages gélatineux et hauts en couleur dans des arènes inspirées de décors aussi variés que le Far West ou des salons cosy. À chaque duel, le joueur peut utiliser pratiquement n’importe quel objet comme projectile, des canards en plastique aux mini-bombes nucléaires, en passant par des tronçonneuses ou des fauteuils. La physique dite « gummy » transforme chaque tir en spectacle imprévisible, avec des rebonds et des explosions dignes de cartoons. Le résultat est aussi drôle qu’addictif… très addictif même….

Beaucoup de contenu pour des parties courtes ou compétitives

Le jeu propose une dizaine de mondes colorés à explorer, ainsi qu’une large collection d’objets à débloquer et à personnaliser. Plus de 150 personnages, armes et accessoires sont disponibles, ainsi que 50 types de munitions à améliorer et six armes légendaires dotées de capacités spéciales. Grâce à ce système d’upgrades, chaque partie offre une expérience différente, capable de satisfaire autant les joueurs occasionnels que ceux en quête de compétition légère. A noter que cette nouvelle version affiche des personnages aux couleurs bigarrées, alors que ces derniers étaient le plus souvent monochromes dans le premier jeu.

Les achats intégrés sont de la partie, mais ces derniers ne sont vraiment pas obligatoires pour continuer à jouer, comme cela était d’ailleurs déjà le cas pour Gumslinger premier du nom. Vivement conseillé.