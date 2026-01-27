Apple TV continue d’attirer les grandes stars hollywoodiennes. La plateforme de streaming vient en effet d’annoncer l’arrivée de Richard Gere au casting de The Off Weeks, une mini-série ambitieuse portée par Jessica Chastain et Ben Stiller. Un casting 5 étoiles donc pour une série qui devrait rester dans les critères « premium » de la plateforme.

Une série dramatique portée par des figures majeures du cinéma

Prévue en huit épisodes, The Off Weeks sera réalisée par Michael Showalter, connu notamment pour son travail sur The Dropout. Ben Stiller y incarnera un professeur d’écriture traversant une période personnelle difficile après un divorce houleux. Ce dernier fera la rencontre du personnage interprété par Jessica Chastain, ce qui déclenchera une relation aussi inattendue que complexe. Les deux acteurs assureront également la production exécutive de la série.

Richard Gere rejoindra l’aventure dans le rôle de Jonathan, un rôle dont les contours restent encore secrets. Son arrivée s’ajoute à un casting déjà solide comprenant entre autres Arian Moayed, remarqué dans l’excellente série Succession (HBO), et Annaleigh Ashford, vue dans American Crime Story.

Apple TV poursuit sa montée en gamme

On notera que ce projet constitue la troisième collaboration entre Apple TV et Ben Stiller, après les succès critiques de Severance et de la docu-série Stiller & Meara: Nothing Is Lost. Il s’agit également d’un nouveau partenariat avec Jessica Chastain, dont une précédente série (destinée pour la plateforme) avait été retirée du calendrier de diffusion pour des raisons indépendantes de la production.

Aucune date de sortie n’a encore été communiquée, mais l’annonce de ce casting prestigieux renforce forcément les attentes autour de The Off Weeks.