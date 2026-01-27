La banque américaine JP Morgan a revu à la hausse son objectif de cours sur l’action Apple, désormais fixé à 315 dollars sur un an. Cette révision traduit la grande confiance des analystes dans un cycle de produits jugé particulièrement porteur à partir de 2026, avec en ligne de mire l’iPhone 18 présenté comme un moteur clé de croissance pour la firme de Cupertino.

Un cycle iPhone jugé stratégique pour Apple

Selon JP Morgan donc, Apple dispose d’un potentiel de revenus nettement plus élevé que prévu, le tout soutenu par une valorisation encore inférieure aux sommets observés lors de l’arrivée de la 5G sur iPhone. La firme anticipe un “cycle produit majeur” dès l’an prochain, cycle susceptible d’accélérer la dynamique commerciale et de renforcer la position d’Apple sur le segment smartphone premium.

Cette perspective explique la hausse successive de l’objectif de cours, qui était encore de 305 dollars à l’automne 2025. Les analystes estiment que la future gamme iPhone 18 pourrait constituer un point d’inflexion, tant sur le plan technologique que commercial.

Des prévisions solides pour le premier trimestre 2026

À plus court terme, JP Morgan se montre également optimiste sur les résultats financiers du premier trimestre fiscal 2026. Les revenus totaux sont attendus autour de 140 milliards de dollars,soit au-dessus du consensus du marché. Les ventes d’iPhone pourraient dépasser à elles seules les 80 milliards de dollars, soit une progression annuelle à deux chiffres, tandis que les services poursuivraient leur croissance malgré un léger ralentissement anticipé.

La banque prévoit en parallèle des marges brutes solides, proches de 48 %, ainsi que des dépenses opérationnelles mieux maîtrisées que prévu, en partie grâce à une gestion plus progressive des investissements liés à l’intelligence artificielle et aux partenariats technologiques, notamment autour de la nouvelle génération de Siri.

Malgré les tensions persistantes sur les prix de la mémoire, JP Morgan estime qu’Apple devrait préserver ses marges grâce à ses contrats d’approvisionnement à long terme et à ses économies d’échelle. Autant d’éléments qui renforcent la confiance des investisseurs dans la trajectoire du groupe, à l’approche de ce que beaucoup considèrent déjà comme un nouveau cycle phare pour l’iPhone.