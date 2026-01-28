Apple poursuit le déploiement international de ses fonctionnalités santé en annonçant l’arrivée des notifications d’hypertension sur l’Apple Watch dans sept nouveaux pays : l’Australie, la Malaisie, la Colombie, l’Indonésie, la Corée du Sud, le Brésil et la Turquie. Cette extension renforce la stratégie de la marque visant à transformer sa montre connectée en un véritable outil de prévention médicale.

Une détection préventive basée sur les capteurs de santé

Lancée à l’automne dernier, la fonction de détection de l’hypertension repose sur les capteurs biométriques intégrés à l’Apple Watch et sur des algorithmes développés en interne. Sur une période de 30 jours, le système analyse les tendances cardiovasculaires afin d’identifier des signes compatibles avec une pression artérielle élevée.

Si un risque est détecté, l’utilisateur reçoit une notification l’invitant à envisager un suivi médical plus régulier, en lien avec un professionnel de santé. Apple insiste sur le caractère informatif de l’outil, qui ne remplace pas un diagnostic clinique, mais vise à encourager une prise en charge précoce.

Un enjeu de santé publique majeur

Selon Apple, l’hypertension constitue aujourd’hui le principal facteur de risque modifiable pour les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et certaines maladies rénales. Elle concernerait environ 1,4 milliard d’adultes dans le monde. Souvent asymptomatique, cette pathologie reste fréquemment non diagnostiquée, ce qui complique sa prévention.

Dans les pays désormais compatibles, les utilisateurs peuvent activer les alertes directement depuis l’application Santé sur iPhone associée à leur Apple Watch.

Quels modèles sont compatibles ?

La fonctionnalité est disponible à partir de l’Apple Watch Series 9 et de l’Apple Watch Ultra 2, sous les versions récentes de watchOS. Apple prévoit d’étendre progressivement ce service à d’autres régions, en fonction des validations réglementaires locales.