Apple TV pourrait bientôt enrichir son catalogue avec l’un des univers de fantasy les plus populaires de ces dernières années. Le géant californien serait en discussions avancées avec l’écrivain Brandon Sanderson pour adapter le Cosmere, son vaste monde partagé qui relie plusieurs sagas à succès comme Mistborn et The Stormlight Archive. Apple TV n’a pas fini d’être la plateforme de référence pour les amateurs de S.F (Silo, Severance , Foundation, Dark Matter, Invasion, etc.)

Un nouvel univers ambitieux pour Apple TV+

Après avoir séduit les abonnés avec des séries comme Silo ou bien encore l’adaptation de Foundation, Apple poursuit donc sa stratégie de contenus premium inspirés de grandes œuvres littéraires. Le Cosmere, avec ses intrigues interconnectées et sa mythologie dense, offrirait un terrain idéal pour développer à la fois une série et un long-métrage.

Brandon Sanderson, auteur de S.F et de Fantasy extrêmement prolifique

Les romans de Brandon Sanderson se déroulent dans un univers où une entité divine, Adonalsium, a été fragmentée en seize pouvoirs distincts, répartis à travers différentes planètes et civilisations. Cette structure narrative permet de multiplier les récits tout en conservant une cohérence globale, un format particulièrement adapté aux plateformes de streaming.

Un accord inédit avec un auteur star de la fantasy

Selon les premières informations, l’écrivain bénéficierait d’un contrôle créatif renforcé sur les projets. Il pourrait valider les grandes décisions artistiques, participer à la production et même contribuer à l’écriture des scénarios. Une approche rare à Hollywood mais cohérente avec le statut de Sanderson, dont les livres se sont écoulés à plus de 50 millions d’exemplaires dans le monde et qui organise chaque année sa propre convention dédiée à la fantasy !

A noter qu’un producteur exécutif serait déjà attaché à l’adaptation de The Stormlight Archive, tandis que le projet autour de Mistborn serait encore en phase de structuration. Aucun calendrier officiel n’a été communiqué, mais ces adaptations s’annoncent comme l’un des projets les plus ambitieux d’Apple TV dans les années à venir, confirmant l’appétit croissant de la plateforme pour les grandes sagas de science-fiction et de fantasy.