L’Apple Watch continue de s’imposer comme un outil crédible dans le suivi médical, bien au-delà du simple accessoire de santé connecté. Une nouvelle étude clinique – la seconde du genre en moins d’un mois – révèle en effet que la montre d’Apple peut jouer un rôle clé chez les patients ayant subi une ablation pour le traitement de la fibrillation auriculaire (AFib), en facilitant la détection précoce des récidives et en réduisant les hospitalisations imprévues.

Un suivi cardiaque plus réactif après l’ablation

Menée par l’hôpital St Bartholomew’s à Londres, cette recherche s’est intéressée à des patients ayant bénéficié d’une ablation par cathéter, une procédure mini-invasive destinée à restaurer un rythme cardiaque normal. Au total, 168 participants ont été répartis en deux groupes. Le premier a reçu une Apple Watch Series 5 et devait réaliser un électrocardiogramme quotidien (ainsi que chaque fois que la montre le suggérait) sur une période de douze mois. Le second groupe suivait un protocole classique avec des consultations médicales à intervalles réguliers.

Détection plus rapide et moins d’hospitalisations

Les résultats montrent une détection plus fréquente et plus rapide des récidives chez les utilisateurs d’Apple Watch. Le délai médian de diagnostic était de 116 jours contre 132 jours pour le groupe témoin. Plus de la moitié des patients équipés (52,9 %) ont vu une récidive identifiée, contre 34,9 % dans le suivi traditionnel, principalement en raison d’une meilleure détection des formes intermittentes.

Autre point marquant : le nombre d’hospitalisations imprévues a été nettement inférieur chez les porteurs de la montre connectée, avec 22 admissions contre 47 dans le groupe sans dispositif connecté. Les chercheurs estiment que la capacité de l’Apple Watch à différencier rapidement une fibrillation auriculaire d’arythmies bénignes ou de symptômes non cardiaques contribue à éviter des passages inutiles à l’hôpital.

Ces résultats montrent que les objets connectés de santé peuvent s’intégrer efficacement dans les parcours de soins post-traitement. À mesure que les fonctions médicales de l’Apple Watch s’enrichissent – notamment grâce à l’intelligence artificielle – ce type d’approche pourrait devenir un standard dans le suivi cardiovasculaire « personnalisé ».