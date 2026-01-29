Apple propose aujourd’hui au téléchargement une mise à jour opérateur pour les iPhone sous iOS 16.7.13 afin de corriger les problèmes de réseau rencontrés par les utilisateurs en Australie. Cela concerne l’opérateur Telstra.

Un correctif pour les soucis sur iPhone et iOS 16.7.13

Hier, Apple a retiré iOS 16.7.13 de ses serveurs parce que les Australiens ayant installé la mise à jour ne pouvaient plus contacter les secours en appelant le 000. Voici ce qu’indiquait Testra :

Nous enquêtons actuellement sur un problème empêchant certains anciens appareils Apple de se connecter à notre réseau, y compris pour les appels vers le 000. Nous travaillons en priorité avec Apple pour résoudre ce problème et vous tiendrons informés dès que possible. Nous recommandons aux clients utilisant ces appareils de ne pas mettre à jour le logiciel de leur appareil tant que nous n’aurons pas confirmé que le problème est résolu.

Aujourd’hui, Apple rend disponible la mise à jour opérateur 54.1 de Testra qui apporte le correctif sans pour autant nécessiter une nouvelle version d’iOS. Les utilisateurs concernés doivent se rendre dans Réglages > Général > Informations pour voir apparaître un pop-up. Ils pourront alors valider pour télécharger la mise à jour opérateur. Cela ne prend que quelques secondes à peine et ne nécessite pas un redémarrage du téléphone.

Il est bon de noter qu’iOS 16.7.13 est toujours indisponible sur les serveurs d’Apple, et ce dans le monde entier, bien que le problème de réseau sur iPhone concerne uniquement l’Australie. Il n’y a pas encore d’informations sur le potentiel retour de cette version. Soit Apple va proposer une révision incluant la mise à jour opérateur, soit le groupe proposer iOS 16.7.14.