Apple a clôturé l’année 2025 sur une très performance financière, au point d’établir un record. La firme de Cupertino a annoncé un chiffre d’affaires record de 143,8 milliards de dollars pour son premier trimestre fiscal de 2026 (correspondant au quatrième trimestre de 2025 dans notre calendrier), marquant une croissance de 16 % sur un an. Ce succès repose en grande partie sur l’engouement massif pour les iPhone 17 durant la période des fêtes.

D’excellentes ventes pour les iPhone 17

Tim Cook, le patron d’Apple, n’a pas caché son enthousiasme face à ces résultats, qualifiant la demande pour les iPhone de « tout simplement stupéfiante » lors d’une interview avec CNBC. Selon lui, les ventes ont dépassé les attentes internes, établissant des records absolus dans chaque zone géographique couverte par la marque.

Les iPhone ont généré 85,2 milliards de dollars de chiffre d’affaires à eux tout seuls à la fin 2025, pulvérisant son précédent record. Cela représente un bond de 23 % par rapport aux 69,1 milliards engrangés à la même période un an plus tôt. Le grand public a clairement adhéré aux iPhone 17.

Bien qu’Apple ne détaille jamais la répartition des ventes par modèle, l’entreprise a attribué cette dynamique à la popularité de la « famille des iPhone 17 ». Cette gamme, qui inclut désormais l’iPhone Air aux côtés des iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, semble avoir été le cadeau incontournable des fêtes de Noël, confirmant la capacité d’Apple à renouveler l’attrait pour son produit phare.