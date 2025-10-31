C’est positif pour les iPhone 17, avec Tim Cook confirmant que les nouveaux smartphones se vendent très bien. Le dirigeant d’Apple parle d’une demande « hors du commun ».

Carton pour les ventes d’iPhone 17

« Nous examinons les résultats obtenus à ce jour, l’accueil réservé par les consommateurs à la gamme très solide d’iPhone », a déclaré Tim Cook à CNBC. « Nous observons une augmentation significative du trafic dans nos magasins par rapport à l’année dernière. Nous constatons un enthousiasme partout dans le monde ».

Il se trouve que l’approvisionnement en iPhone a été limité au cours du trimestre et plusieurs modèles d’iPhone 17 sont toujours en rupture de stock selon les revendeurs. Tim Cook a déclaré qu’Apple travaille d’arrache-pied pour honorer toutes les commandes reçues.

Mais comment expliquer un tel succès pour les iPhone 17 ? Voici ce que Tim Cook a déclaré lors de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers :

Je pense que tout repose sur le produit. La gamme de produits est incroyablement solide, la plus solide que nous ayons jamais eue. L’iPhone 17 Pro est le téléphone le plus professionnel que nous ayons jamais conçu. Son design est incroyable. L’iPhone Air est tellement fin et léger dans la main qu’on a l’impression qu’il va s’envoler. Quant à l’iPhone 17, il offre un rapport qualité-prix incroyable et intègre plusieurs fonctionnalités qui étaient auparavant réservées au Pro. Dans l’ensemble, c’est donc la gamme d’iPhone la plus solide jamais proposée et elle rencontre un franc succès dans le monde entier.

Les iPhone 17 rencontrent un tel succès qu’Apple s’attend à un trimestre record pour la fin d’année.