Alors que la plupart des constructeurs automobiles ont adopte Apple CarPlay (et Android Auto), Rivian continue de tracer sa propre route. Le constructeur américain de véhicules électriques assume pleinement l’absence de CarPlay dans ses modèles R1S, R1T et dans le futur R2, tout en affirmant entretenir une relation solide avec Apple. Une position qui intrigue, mais que son CEO RJ Scaringe défend avec une certaine constance.

Une expérience embarquée pensée comme un tout

Invité cette semaine dans le podcast On With Kara Swisher, RJ Scaringe est revenu sur cette stratégie, expliquant pourquoi Rivian privilégie un système d’infodivertissement entièrement maison. Selon le CEO, l’enjeu dépasse la simple diffusion de musique ou l’affichage de messages : « Nous voulons maîtriser l’ensemble de l’expérience, tout ce qui concerne le fonctionnement du véhicule autant que l’interface multimédia », a déclaré Scaringe. « Cela devient encore plus crucial à mesure que l’intelligence artificielle s’intègre dans la conduite et la gestion du véhicule. »

Pour Rivian, CarPlay représente une rupture dans cette cohérence. « Le problème avec CarPlay, c’est que c’est une application qui s’exécute sur l’écran et qui vous sort de l’expérience véhicule pour vous placer dans un environnement très centré sur les médias », explique le CEO. « Il devient alors très difficile d’assurer une cohérence entre toutes les plateformes et l’ensemble de l’interface. »

Apple Music, clés numériques et intégration native

Malgré cette position, Rivian revendique une coopération étroite avec Apple. Le constructeur propose notamment Apple Music intégré directement dans son système embarqué, ainsi que la prise en charge des clés numériques (CarKey) via Apple Wallet. « Il y a deux ou trois ans, c’était un sujet beaucoup plus sensible, car nous n’avions pas encore toutes ces intégrations », reconnaît Scaringe. « Mais aujourd’hui, nous avons une excellente relation de travail avec Apple, tout comme avec Google. »

Rivian conserve ainsi les services les plus populaires des écosystèmes mobiles tout en ne dépendant pas d’une plateforme. Le constructeur espère ainsi mieux préparer ses véhicules à l’arrivée de nouvelles fonctions pilotées par l’IA.